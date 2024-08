El presidente Javier Milei habló nuevamente este viernes en declaraciones radiales para apoyar a lo que denominó "el triángulo de hierro" compuesto por su hermana Karina y Santiago Caputo, luego de una semana de derrotas legislativas en el Congreso. Además, se refirió al tuit donde Mauricio Macri apoyó su veto al aumento jubilatorio dispuesto este jueves por el Senado. “Si tomo su tuit, no maneja la tropa", cuestionó, luego de reunirse el último miércoles con el titular del PRO.

“Santiago Caputo, junto a mi hermana, es el triángulo de hierro”, aseguró el mandatario nacional en la semana donde su asesor estrella fue criticado luego de que la Cámara de Diputados decidiera votar en contra del DNU que aumentaba los gastos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en 100 mil millones de pesos.

Durante el acto donde oficializó su rol como presidente del partido amarillo, Macri fue claro con los cuestionamientos al entorno más cercano a Milei, integrado por la Secretaria General de la Presidencia y Caputo, a quien incluso apodan "El Mago del Kremlin". Sin embargo, Milei los volvió a ratificar este viernes en diálogo con el programa "Pan y Circo" por Radio Rivadavia. “Mientras que sigan mostrando un desempeño extraordinario como el que tiene cada uno de ellos no hay chances de que se los cuestione”, aseveró.

Y continuó: “¿Qué les molesta, que el señor Santiago Caputo tiene un coeficiente intelectual varias veces por encima de la media y juega a la mancha a los aviones intelectualmente respecto a los precámbricos que andan dando vueltas por la política?”.

Luego de reunirse el último miércoles con Macri para bajar las tensiones de su alianza, posterior a la votación donde el PRO liderado por Cristian Ritondo votó en contra del DNU a favor de la SIDE, Milei hizo referencia a la votación del bloque amarillo en el Senado respecto al aumento de las jubilaciones de un 8,2%, que luego vetó. “Si tomo su tuit, no maneja la tropa. O la tropa no entiende lo que hace. No tienen orden de magnitudes del daño que están impulsando”, disparó contra el ingeniero. “Lo que dice el tuit está en franca oposición a lo que hicieron sus legisladores. Los senadores votaron todos este delirio”, indicó.

