Día 257: Tres días, tres derrotas

“Es interesante que, por lo menos hasta anoche, Victoria Villarruel y Mauricio Macri estaban en una suerte de delimitación del Gobierno. Y el peronismo, a pesar de encontrarse en un mal momento, logró unir fuerzas con el PRO y los radicales, y hacer gestos de entendimiento con la vicepresidenta para fortalecerse”, analizó Jorge Fontevecchia en el editorial de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) del viernes 23 de agosto de 2024.

En la misma madrugada del día posterior a que el PRO votara por segunda vez en la semana en contra del Gobierno, y el mismo día en donde el líder de la bancada justicialista en el Senado dijo que tenía que “profundizar su amistad” con la vicepresidenta Victoria Villarruel, el presidente Javier Milei anunció que vetaría la nueva fórmula jubilatoria.

Hace poco más de dos horas, Mauricio Macri tuiteó en defensa de la voluntad de veto de Javier Milei. Es decir, 48 horas después de enviar a sus diputados a votar contra el Gobierno con respecto al DNU que ampliaba los fondos reservados para la SIDE.

Macri giró y ahora apoya al Presidente. Este mismo 23 de agosto, el presidente del PRO sostuvo que los mismos senadores que aprobaron la fórmula jubilatoria “fueron los que aprobaron el déficit que empobreció a los argentinos”. Además, se refirió a la apertura de universidades públicas: “Hay que recordar, también, que esos mismos senadores fueron quienes aprobaron la apertura indiscriminada de universidades públicas, fuente de despilfarro, y fachadas para el clientelismo y una corrupción fenomenal”.

El tuit de Mauricio Macri en defensa del veto de la reforma jubilatoria aprobada en Senadores.

Puedo asegurarles que las universidades públicas del conurbano no son un despilfarro, sino que han sido un elemento fundamental para la movilidad social de la Argentina. Pero bueno, esa parece ser la opinión del expresidente Macri.

¿Cuál habrá sido la negociación que destrabó la relación entre Macri y Milei? Difícil de saber y, más aún, no queda claro si todos los senadores que ayer votaron la reforma jubilatoria, aceptarán la disciplina del presidente del PRO o presentarán algún tipo de discusión. Por otro lado, tampoco queda claro si el PRO pagará un costo político para esta política tan ambigua, que plantea más una idea de negociación: pego primero, cedo después y negocio finalmente.

Ayer fue un día de derrotas para el gobierno, quizás el momento más curioso fue el juego amistoso entre José Mayans y Victorial Villarruel. En medio de la sesión, el kirchnerista José Mayans citó a la vicepresidenta y se refirió a Javier Milei como “jamoncito": "Tenemos que profundizar la amistad señora presidenta", expresó.

“Divide y reinarás” es una frase que habitualmente se le adjudica tanto al padre de las ciencias políticas, Nicolás Maquiavelo, como al emperador romano Julio César. El concepto es potente. Parte de la recomendación al gobernante de que si logra dividir, hacer confrontar a las fuerzas de la oposición, mantendrá fácilmente la hegemonía. La contracara de esta frase podría sintetizarse en: “Une y perderás”. Probablemente sea esto lo que promovieron todas estas derrotas que Javier Milei tuvo en estos días: logró unir a toda la oposición y a buena parte de sus aliados en su contra.

Es interesante que, por lo menos hasta anoche, Victoria Villarruel y Mauricio Macri estaban en una suerte de delimitación del Gobierno. Y el peronismo, a pesar de encontrarse en un mal momento, logró unir fuerzas con el PRO y los radicales, y hacer gestos de entendimiento con la vicepresidente para fortalecerse.

Muchas veces la fortaleza y la debilidad en política son siempre en relación al adversario. Es decir, un dirigente o espacio no es fuerte o débil en sí mismo, sino en relación a su contrincante. El peronismo luego de la derrota del Frente de Todos y las denuncias contra Alberto Fernández se encontraba extremadamente debilitado, pero pudo tomar iniciativa gracias a las varias internas de los últimos días de La Libertad Avanza.

Ahora Macri giró y vuelve a apoyar a Javier Milei. Sin embargo, no queda claro si esto sólo fortalece a Milei o también puede leerse como un potencial debilitamiento del expresidente Macri. O al revés, un debilitamiento de Milei y un fortalecimiento de Macri en su capacidad de producir daño y negociar, a cambio, los objetivos que se planteó y no había conseguido hasta ahora.

Ayer el Gobierno sufrió la tercera derrota parlamentaria en 72 horas: el Senado votó la nueva fórmula jubilatoria que ya había aprobado Diputados.

Es decir, esta nueva fórmula se transformó en ley y los ingresos de los jubilados subieron a un mínimo de 317 mil pesos por mes. Pero tan solo 6 horas después vino el anuncio del veto poco antes de la medianoche.

La votación fue aplastante: 61 senadores votaron el proyecto opositor, 8 se opusieron. Es decir, al igual que en Diputados, se superaron ampliamente el número mágico de los dos tercios. La votación en el Senado volvió a contar con casi la totalidad de miembros del bloque del PRO. Todos menos una, la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero.

De puño y letra: el vocero presidencial hizo circular, en la red social X, el texto escrito por Milei con la línea argumental para defender el veto.

El vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a esto. El 22 de agosto, en una de sus típicas conferencias de prensa, Adorni definió a los Senadores como “ingratos” y los alejó del concepto de “traidores”. “Apelamos a que en la otra cámara se revea el error que han cometido”, sostuvo.

El Gobierno acusaba de traidores a los diputados que no habían votado la primera Ley Bases. ¿Macri y Milei estaban negociando luego de la votación y por eso Adorni se midió en sus palabras? De “traidores” a "ingratos” hay una diferencia monumental. Difícil saberlo, pero los recientes cambios dan la idea de una negociación permanente entre el presidente Milei y el jefe del PRO.

Desde el usuario de la Oficina del Presidente, se compartió un tuit donde se anunció el veto con el objetivo de cumplir con la “promesa” del Presidente: “sostener el superávit fiscal a toda costa”. En el cual, además, anuncian que la ley aprobada a favor de los jubilados representa “un gasto adicional del 25% del PBI en términos dinámicos”.

Comunicado de la Oficina del Presidente sobre la decisión de vetar la fórmula jubilatoria.

A partir de este tuit, me viene a la mente una asociación, porque una cosa es 1,2% del Producto Bruto, pero “25% del PBI dinámico” me hace a pensar que hay un uso de la matemática que hace el Presidente que me lleva a calificarlo, así como había “degenerados fiscales”, como un “degenerado matemático”.

Hoy a la mañana, después de haber hecho este largo tuit a la madrugada, Javier Milei mantuvo comunicación con Laje. “Quieren romper a este Gobierno, porque si a este gobierno le va bien, estas ratas no vuelven más”.

Además, el 5 de junio Javier Milei dio un discurso donde sus palabras dejaron de ser un lenguaje performativo y se terminaron convirtiendo en realidad. Varios días antes, el 5 de junio en el Economic Forum, tras la aprobación de la movilidad jubilatoria en Diputados, definió a los integrantes de la Cámara Baja como “degenerados fiscales” y adelantó lo que compartió en X hoy a la madrugada: “Les voy a vetar todo, me importa tres carajos”.

Es interesante ver la narrativa que construye el Gobierno en relación con la discusión por los haberes de los jubilados. Tras la aprobación de este cambio en Diputados, Milei había llamado “degenerados fiscales” a los legisladores que votaron esta reforma. Además había compartido imágenes que muestran a un león con una banda presidencial que vendría a ser él, defendiendo un cofre con dinero, que podríamos identificar como el presupuesto o equilibrio fiscal, de las ratas que, según se entiende, son los parlamentarios de la oposición.

La imagen que compartió Milei cuando se aprobó la fórmula jubilatoria en Diputados.

Una explicación que parece razonable es que el exceso de emisión por déficit fiscal es una forma de repartir el dinero. No es que el dinero vuelva de una manera y no de otra, vuelve de las dos maneras, en un caso beneficiando a algunos y en otro caso beneficiando a otros. En los dos extremos perdemos todos.

Por otro lado, el senador José Mayans se refirió en Radio 10 a la posibilidad del veto presidencial. "Si Milei veta la reforma, la ratificaremos con los dos tercios"

¿Podrá Mayans en Senadores ratificar los dos tercios sin el apoyo de Macri? Difícil tarea, por lo pronto, luego del tuit de Macri parece que la opción es salir a hacerle pagar al PRO el costo político de cara a los jubilados, sector social en el que el partido de Mauricio Macri tiene una fuerte base social.

Volviendo a las derrotas que el Gobierno sufrió en estos días, recordemos que antes de ayer, Diputados había rechazado con 156 votos, en ese caso, también dos tercios de los presentes, el decreto oficialista que le otorgaba 100 mil millones de pesos de fondos reservados para la SIDE.

El 21 de agosto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, afirmó los 156 votos afirmativos, los 52 negativos y la seis abstenciones, afirmando el rechazo al DNU 656.

Además, sobre llovido mojado, podríamos decir, porque el martes se votó al líder del ala más opositora del radicalismo, Martín Lousteau, para estar al frente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, un cargo que el Gobierno necesitaba tener bajo control.

El 22 de agosto, el vocero presidencial opinó al respecto y señaló que la nueva SIDE está al servicio de los argentinos para protegerlos y defenderlos, pero aprovechó para apuntar contra el radical: "La Bicameral va a estar encabezada por el kirchnerista Martín Lousteau”.

En síntesis, tres derrotas en tres días. Un terrible giro de los acontecimientos, cuando parecía que las denuncias contra Alberto Fernández captaban toda la atención y no hacían más que debilitar al peronismo.

Sin embargo, algo cambió. Tal vez, si tuviésemos que encontrar un punto en el que la coyuntura se puso en contra del oficialismo, sea a partir de la difusión del informe de Unicef que informaba la dolorosa realidad de que un millón de chicos se va a dormir sin comer en Argentina o las constantes cifras de caída de la actividad industrial, de construccion, comercio, consumo de los supermercados y el 24% menos de personas que utilizan el transporte público, lo que coincide, más o menos, con el 24% de la caída de la industria.

Los políticos son profesionales de la representación, gente que tiene sus antenas puestas en el humor social y muchos de ellos, mientras la mayoría social se encontraba a favor del Gobierno, se dedicaron a colaborar con Javier Milei y ahora se unen con el peronismo para propiciar estas derrotas al Presidente.

Y volviendo al giro de Macri, ¿está sustentado en cálculo político certero o sólo en las aspiraciones de poder para su espacio?

En un recordado off que citamos en varias de estas columnas, se le atribuyó a Ritondo haber dicho que “si al Gobierno le iba bien, el PRO se transformaba en la UCD de Milei; y se fuera mal, se hundía con él”. ¿Estará Macri con sus giros y contragiros tratando de evitar este destino fatal?

En paralelo hay un escándalo político que se está abriendo en el bloque de Diputados de La Libertad Avanza alrededor de la diputada libertaria, Lourdes Arrieta. La mendocina es una de las legisladoras que visitó a Astiz y otros represores de la última dictadura militar.

Luego de las protestas de la oposición y los organismos de derechos humanos, Arrieta planteó que ella no estaba enterada de quién era Astiz porque había nacido después de los noventas y culpó al diputado Beltran Bendit y al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, de ser los responsables de las visitas.

La diputada de la Libertad Avanza fue acusada de traición por parte de algunos de sus compañeros de bloque y ella denunció por violencia de género al diputado libertario Nicolás Mayoraz, a quien acusa de haberla tratado agresivamente. Además, ayer se filtró un audio en el que Arrieta grita en una reunión que le habían “hecho una cama” y sufrido amenazas de muerte.

Quien salió al cruce de Arrieta es la diputada Lilia Lemoine, que declaró en los medios que sospechaban que Aririeta está “desequilibrada mentalmente”: "La chica del patito en la cabeza está desequilibrada mentalmente".

El nivel de acusaciones cruzadas en la Libertad Avanza es terrible. Si fuera cierto lo que dice la diputada Lilia Lemoine, no le baja la responsabilidad a LLA de haber elegido diputados con los problemas que ella denuncia.

A los problemas de gestión, el mal humor social y las dificultades económicas se le está sumando la falta de experiencia política. Es la contracara de una fuerza política novedosa: tiene escasa experiencia y comete errores no forzados con frecuencia, como el DNU de aumento de los fondos reservados para la nueva SIDE, que podría haber sido un decreto secreto y se hubiesen ahorrado todo este tipo de problemas.

El presidente Getulio Vargas, que es considerado el Perón brasileño, dijo: “En política nadie es tan enemigo que no pueda ser tu amigo y tan amigo que no pueda volverse tu enemigo”.

Macri y Villarruel son un ejemplo de la validez de esta frase para el Gobierno. La relación entre estos dos dirigentes y Milei es tan oscilante como la coyuntura política y el cambiante humor social de los argentinos.

Como en algún momento el rol de Cristina Fernández de Kirchner fue tan importante como controversial, hoy los nombres claves de la política argentina parecen no vivir en la Quinta de Olivos.

Macri y Villarruel parecen haber demostrado en estos días que sin ellos el Gobierno no hace otra cosa que acumular derrotas.

El jocoso intercambio entre el jefe de la bancada peronista en el Senado, José Mayans y la presidente del Senado y vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, despertó la ira de los funcionarios y seguidores de Javier Milei.

Recuerda un poco al célebre final de la película Casablanca, en el que el personaje de Humphrey Bogart sella su salida de los territorios ocupados por los nazis con un acuerdo con el jefe militar de Casablanca, donde el personaje declara “este es el principio de una bella amistad”. Como Mayans le dijo a Villarruel que debían “profundizar la amistad” y Macri y Milei parece que volvieron a hacerse amigos, recordamos la célebre canción de Queen, Friends will be friends.

Producción de texto e imágenes: Daniel Capalbo, Pablo Helman y Matías Ghrimoldi

VFT