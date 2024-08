Eduardo Valdés: "Es muy importante que los bloques estuvimos juntos para decir basta"

Eduardo Valdés festejó el rechazo de Diputados a los fondos reservados para la SIDE, y señaló que, en parte, fue motivado por las agresiones a legisladores por parte del Presidente y sus trolls de redes sociales. Además, el diputado se mostró esperanzado por la designación de Martín Lousteau al frente de la Bicameral de Inteligencia. “No deberían existir nunca más fondos reservados para la SIDE. No hay ninguna justificación, porque nunca fueron bien usados”, manifestó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Eduardo Valdés es diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Previamente, fue embajador argentino en el Vaticano y jefe de Gabinete de la Cancillería. Desde su lugar en el Congreso, habla sobre la decisión de Javier Milei de vetar la reforma jubilatoria.

Alejandro Gomel: Apelando a toda su experiencia, ¿se viene una escalada? Milei, aunque estén los dos tercios, dice que vetará la ley igual. ¿Cómo ve lo que se viene?

Quiero partir desde que antes de ayer se ha producido un hecho muy importante, que es que la Cámara de Diputados, en una mayoría muy calificada, le cortó al Presidente de la Nación los 100 mil millones de pesos que se pretenden usar como fondos reservados de la SIDE y que fundamentalmente, a mi entender, están destinados a multiplicar esas redes sociales, que es la nueva forma que tienen de atormentar a las personas.

Me gusta mucho salir en Modo Fontevecchia, porque la Editorial Perfil ha sido uno de los grandes damnificados de estas políticas de estigmatización y deshumanización que pretenden hacer sobre las redes. A mí me pareció muy importante que en todo el marco de la política, Hacemos Coalición Federal, Unión por la Patria, el radicalismo y algún sector del PRO estuvimos juntos para decir basta. Eso es muy importante, porque tiene que ver con la forma de la convivencia política.

En el año 2014, cuando se derogaron los fondos reservados de la SIDE, que tanto daño le hicieron a la justicia, a la política y al periodismo, porque eran usados para hacer operaciones, en el peor sentido de la palabra, y que iban en detrimento de la verdad, la objetividad, la convivencia.

En aquel momento, cuando se derogó, me acuerdo que, creo que era Oscar Parrilli el interventor en la época de Cristina Fernández de Kirchner, Julio César Zavier escribió un editorial extraordinario, en el Diario La Nación, en un momento que era quizá el momento más crítico para con ese gobierno, pero hubo como una de esas cosas que decimos que la democracia necesitaba incorporar y meter de cuchillo en los servicios de inteligencia como los había metido en las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad a partir del 10 de diciembre del 83. Entonces, volver a estos fondos reservados para ahora ya no tanto plantarte un espía, sino multiplicar esta cuestión del anonimato, de ponerte un antifaz para insultar a las personas que no piensan como uno, sea de cualquier pensamiento.

Me acuerdo que Ricardo López Murphy fue muy maltratado por pensar distinto al presidente económicamente. También Emilio Monzó, Alejandro “Topo” Rodríguez, el diputado que tenía un pensamiento económico, Cachanosky. A ellos que no piensan como yo, creo que esa derogación de los fondos, que esperemos que el Senado lo haga pronto, es un oxígeno democrático. Discúlpenme que le cambié el tema pero para mí no es cualquier tema no.

AG: Es uno de los temas centrales, pero hubo tanto esta semana que un tema se va comiendo a otro, y es importante resaltarlo. Hablaba sobre los distintos actores de distintas fuerzas políticas que fueron maltratados por el Presidente, y que esto se reflejó posiblemente esta semana en el Congreso. ¿Hay un cambio de tono en el Congreso en cuanto a la relación con el presidente después de lo que fue la aprobación de Ley Bases? ¿Hay algo que se está moviendo o cambiando?

Es que es después de Ley Bases, pero es la continuidad de permanentes insultos a actores políticos que le han dado las leyes al propio Gobierno, o sea, hay límites.

Convengamos que a esos diputados, que le han dado las leyes, él los acusó de ratas, de esto y de lo otro, cuando no le dan lo que quiere. Antes de ayer mismo hemos visto el lanzamiento de epítetos irreproducibles.

Pero no solo pasa con los diputados, como decía yo, pasa con periodistas, Diego Sehinkman en TN, Lanata, Longobardi, y nombro gente que me castiga bastante, Joaquín Morales Solá.

Si con alguien quería conversar estos temas era con Modo Fontevecchia, porque en este tiempo en donde muchos medios silencian el nombre de Santiago Caputo, en la editorial Perfil y todos sus medios profundizaban este tema, que no era cualquier tema.

AG: ¿Por esto vino una devolución por parte de, por ejemplo, el PRO a estos destratos? Teniendo en cuenta todas las votaciones que hubo esta semana, y la última que fue ayer, que por eso venimos hablando de los jubilados, cuando, además, lo más reciente es que el Presidente dijo que va a vetarla...

Sí. Bueno, parece que en el Senado el PRO fue contundente también reavivando la reforma previsional.

Ahora, me dicen que después hubo una reunión de Macri con Milei, donde medio criticó a los senadores del PRO que hicieron eso. ¿Eso es así? Me llegaron por chisme, porque yo estoy en este momento en la ciudad de Santa Fe, en medio de los 30 años de la convención constituyente.

Elizabeth Peger: Trascendió que Macri había mantenido un encuentro informal con el Presidente el miércoles por la noche. Lo que sí aconteció hoy es un tuit del expresidente que respaldó la decisión de veto de Milei y cuestionó en general a los senadores. No sé cómo lo interpreta usted, pero también hay algunos mensajes del expresidente hacia el Gobierno, digo por lo que ocurrió en la previa al rechazo del DNU en la Cámara de Diputados y, también, lo que ocurrió en el Senado.

Quiero decir que vi mucho agravio al expresidente Macri en esas horas, mientras estábamos debatiendo este tema. No sé qué ha cambiado en este tiempo. Cada uno mide y limita su propio agravio.

Yo, por lo pronto, quiero convivir en un sistema político donde periodistas, actores sociales y políticos puedan convivir sin insultarse, sin denigrarse y diciéndose las diferencias como corresponde. Pero, hay casos donde vía tuits anónimos, le han mostrado armas al destinatario, como avisándole que van a hacer uso de las armas. Lo digo porque lo ví en un tweet que le mandan al diputado Topo Rodríguez, esos son límites.

Amenaza en X al periodista Diego Sehinkman y al ex diputado, Alejandro "Topo" Rodríguez.

EP: Justamente, ayer en este programa estábamos conversando con un importante referente del PRO, Martín Yeza, sobre esta cuestión del debate permanente en todo Gobierno entre "privilegiar el relato" o "privilegiar la gestión". Él planteaba, como una señal de preocupación, que había un esfuerzo desmedido, casi, de la administración Milei, y que esto se comprobaba o se trasladaba a lo que tiene que ver con las redes y el rol tan importante que tiene el asesor Santiago Caputo. Menconaba que, en el Gobierno, había una decisión clarísima de privilegiar ese esfuerzo por la centralidad de lo que es el relato y no tanto preocuparse por la gestión, ¿cómo lo ves?

Yo veo que ellos se preocupan mucho más por el relato que por la gestión, de eso no tengo dudas. Y si no hubieran tenido el acompañamiento de quienes tanto denostan, por distintos motivos, no hubieran tenido la legislación que tienen hoy para poder gobernar, de eso no tengo dudas. A los que vuelve a insultar...

EP: Sí, el tema después es que se verifican problemas de gestión bastante complejos. Porque hicieron tanto esfuerzo por conseguir las adhesiones legislativas, por ejemplo para votar la Ley Bases, y todavía sigue habiendo dificultades con la reglamentación de la mayoría de los artículos de la ley. Recién hoy, por ejemplo, se conoce una parte de la reglamentación del RIGI, que supuestamente es la estrategia de recomposición de la economía con la que aspira a tener éxito el Gobierno.

Cada uno debe querer llevarse los ámbitos de aplicación para su lado. Es un Gobierno bastante heterogéneo, así que le va a costar mucho eso. Yo, como hombre de Unión por la Patria, espero que les cueste mucho para que simplemente sea lo menos posible el RIGI y todo eso.

Claudio Mardones: ¿Cuáles son sus expectativas sobre lo que significa esta nueva Bicameral de Inteligencia con Martín Lousteau, presidente del Comité Nacional de Unión Cívica Radical, como titular? Algunos dicen que el radicalismo se pone al frente de la Bicameral pero en un acuerdo con el panperonismo, especialmente con el kirchnerismo. Otros dicen que lo que se está gestando es, primero, un radicalismo que le permita al peronismo poder tener una presencia en esa bicameral, pero que no pierde los contactos y la negociación con el Poder Ejecutivo sobre un tema tan delicado como, no solamente los fondos reservados de la SIDE, sino también la nueva reforma del aparato de inteligencia, que, en este caso, se hace por decreto y no por ley...

Siempre uno abre una ventana de esperanza frente a estas situaciones.

Lousteau ha sido uno de los más damnificados de la ofensiva de los trolls de Gobierno, con lo cual ellos, con estos 109 millones de dólares, quieren reequiparse. Tener equipos mucho más sofisticados para seguir haciendo esta deshumanización vía digital. En ese aspecto, tengo mucha expectativa por la presencia de Lousteau, y también de Moreau, que es el vicepresidente y un avezado trabajador de la bicameral de inteligencia, que ya ha estado al frente y ha hecho muy bien su gestión. Tengo muchas expectativas. Los que acompañan, de todos los sectores políticos, son gente avezada.

Desde mi punto de vista, no deberían existir nunca más fondos reservados para la SIDE. No hay ninguna justificación porque nunca fueron bien usados. Nunca fueron usados para solucionar cuestiones judiciales, políticas o de seguridad, nunca. Desafío a cualquiera, desde el año '83 a la fecha, a que me diga cuándo fueron usados para resolver esas situaciones. Entonces, soy partidario de que nunca más existan fondos reservados. Espero que la comisión y el cuerpo legislativo piensen parecido. Fondos reservados para la SIDE no tienen por qué haber. Lo que sí sé es que son buenos auditores quienes están al frente de la comisión bicameral.

Elizabeth Peger: No puedo dejar de preguntarle si tuvo algún contacto con el expresidente Alberto Fernández en los últimos días...

No lo he visto, pero tampoco me corro de hablar sobre el tema.

Conozco al expresidente desde que él tiene 18 años. Yo soy un poco más grande, y quiero decirle que quienes lo conocemos de aquel tiempo estamos muy conmocionados con todo lo que está saliendo.

Conozco a su primera mujer, a su segunda mujer, y jamás ha habido denuncias de violencia de género, jamás. Tampoco nos enteramos de estas discusiones o estas posibilidades con Fabiola Yáñez.

Un periodista me contaba, hace una semana, que a él le sorprendía todo, porque había estado hace un mes y medio en Madrid con su mujer y sus hijos compartiendo un almuerzo en la casa de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, con el hijo de ellos, Francisco, y que nada hacía prever esta situación.

El hecho apareció, está, existe, y lo que corresponde, según me van enseñando mis propias compañeras de Unión por la Patria, es que la prioridad la tenga la víctima. Espero que se haga justicia rápido y no sea una cosa que quede perdida en el tiempo, porque nos lo merecemos, en distintos caracteres. Primero, si hay víctima, se lo merece la víctima. Segundo, los argentinos nos lo merecemos, porque Alberto Fernández ha sido, nada más y nada menos que presidente de todos los argentinos. Eso es lo que pienso y espero.

