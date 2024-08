Alicia Barrios declaró que Fabiola Yañez sufrió "maltrato emocional" de Alberto Fernández pero que no vio golpes

La periodista amiga de la ex primera dama Fabiola Yañez declaró primero ante el fiscal Ramiro González en el quinto piso de Comodoro Py por la causa de violencia de género del expresidente Alberto Fernández hacia su ex pareja. En su testimonio, afirmó que vio episodios de "maltrato emocional", pero no le constan agresiones físicas.

De esta manera, la periodista aclaró que no presenció ningún tipo de hecho de violencia física, a diferencia de lo que se menciona en el dictamen de imputación.

La declaración se extendió más de una hora en el despacho del fiscal Ramiro González, y fue la primera de una lista de testimonios presentados por la querella.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caso Fabiola: Alicia Barrios y María Cantero inauguran este jueves la convocatoria de testigos

La ex primera dama, en su denuncia ampliada, describió a Barrios como una "excelente mujer" que estaba al tanto de su padecer, y aseguró que la periodista tenía pleno conocimiento de las visitas que recibía el exjefe de Estado en la quinta de Olivos.

Por su parte, el fiscal González informó que la causa investiga nueve episodios de violencia que incluye maltrato emocional, agresiones físicas y hostigamiento que habría tenido lugar desde 2016 hasta principios de 2024.

En desarrollo...

JD /