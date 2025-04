A menos de 24 horas del inicio de un nuevo paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que no se plegará a la medida con una de las consignas principales del gobierno de Javier Milei. “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", fue la frase que usó Mario Calegari, el vocero del gremio que agrupa a los choferes de colectivos.

Según indicó, la UTA inició la paritaria de los choferes del AMBA días después del anuncio de la central de trabajadores. Al no llegar a un acuerdo salarial, el gremio confirmó un paro de colectivos para el viernes 28 de marzo.

Sin embargo, la medida de fuerza fue desactivada por la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, que dictó una conciliación obligatoria hasta el 3 de mayo. Este mecanismo le impide al gremio que lidera Roberto Fernández sumarse al paro.

"Ya sabía la CGT que, si hacían una medida dentro de ese término, no íbamos a poder parar. Los servicios se van a brindar normalmente. No vamos a exponer a nuestra gente a que pueda ser pasible a cualquier tipo de sanción y, sobre todas las cosas, no vamos a arriesgar alguna situación con la personería jurídica del gremio", declaró Calegari en diálogo con radio La Red.

Las declaraciones del portavoz llegan luego de las críticas de la central de trabajadores a la postura de la UTA. “Una conciliación obligatoria sectorial no imposibilita la adhesión al paro de la CGT", manifestó el secretario general de la CGT, Hector Daer, en vísperas de la huelga general.

Mario Calegari, vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA)

Desde la central sindical sospechan que el secretario general de la UTA convocó al paro de colectivos que provocó la medida dictada desde la Secretaría de Trabajo en complicidad con el Gobierno para justificar su decisión de no frenar su actividad durante este jueves 10 de abril.

Ante la consulta sobre la posibilidad de una acción en coordinación con la Secretaría, el vocero de la UTA negó la acusación y declaró: "No es un tema de discusión para nosotros porque no es el caso en esta situación. Hoy la discusión es por la situación política, económica y social”.

“En el paro anterior también los colectivos hicieron la misma situación y sin embargo el paro fue importante. El paro es un tema de conciencia", dijo en respuesta a la reacción de espacios más combativos del gremialismo, que consideran que la falta de adhesión de la UTA debilitará fuertemente el tercer paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei.

A su vez, afirmó que algunos sectores del sindicalismo “buscan la pelea interna entre las diferentes opiniones”, aunque respaldó el reclamo central de la CGT. “Queremos paritaria libre. ¿Cómo vamos a discutir paritarias con el tope del 1%”, agregó.

Cómo funcionará el servicio de transporte el jueves 10 de abril

Si bien la UTA no se plegará al paro general, el sector del transporte será uno de los más comprometidos durante la huelga general de la CGT convocada para este jueves 10 de abril.

Trenes: todos los sindicatos confirmaron su adhesión y no brindarán servicio desde las 00:00 del jueves.

Subtes y Premetro: los metrodelegados también se sumarán al paro general durante toda la jornada.

Taxis: el Sindicato de Peones de Taxis se sumará a la medida y se espera una reducción en el servicio.

Vuelos: Aerolíneas Argentinas, LATAM y JetSmart anunciaron cancelaciones y reprogramaciones, mientras que Flybondi concentrará su actividad en Ezeiza.

