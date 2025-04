María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, más dura que nunca: "Bullrich es una desleal, Larreta una tristeza"

María Eugenia Vidal, jefa de campaña del PRO, este miércoles 9 de abril dio fuertes declaraciones, mientras se acerca la fecha de las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires. La referente tuvo duras palabras para dos excompañeros: trató a Patricia Bullrich de “desleal” y apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, que competirá a través de la alianza "Volvamos Buenos Aires".

“Lo de Horacio en lo personal es una tristeza, siento que se equivocó. Nadie me dijo que lo extraña”, expresó la diputada, y, respecto a la campaña del exjefe de la Ciudad, que habló de los malos olores que tiene actualmente la Ciudad de Buenos Aires, ironizó: “Un legislador no te va a sacar el olor a pis”.

La exvicejefa de Gobierno de Buenos Aires, en el programa de Luis Novaresio, también se refirió al candidato de Javier Milei para las legislativas, el vocero presidencial Manuel Adorni, y aseguró que “no conoce la ciudad”.

Consultada sobre el actual Gobierno, la referente del PRO reconoció que “lo mejor es que le vaya bien” y recordó que respaldó el DNU 70, pero se mostró muy crítica con los modos del presidente: "Milei es honesto, pero no me gustan sus formas”. La exgobernadora de Buenos Aires remarcó: “El poder no te cambia, te desnuda”.

Consultada por el escándalo de la criptomoneda que promocionó el jefe de Estado, Vidal afirmó: “El hecho de la cripto es grave. El tuit de Milei con $Libra fue un error”. Sin embargo, opinó que la oposición usa el tema con una intencionalidad: “Quieren un juicio político con el caso $Libra”, aseguró.

Vidal aprovechó para cuestionar al entorno del presidente: “Le diría a Milei que se rodee bien”. Y agregó: “Me parece mezquino lo de Karina Milei”. Por otra parte, cuestionó el tono actual de las discusiones políticas: "No me gusta que me digan rata o mandril".

Finalmente, la funcionaria habló del gobernador Axel Kicillof y fue muy crítica con los argumentos del referente peronista para defenderse por los cuestionamientos a su trabajo: “La gestión de Kicillof es la de la excusa”. Y sumó un comentario fuerte: “La gente no quiere vivir en barrios del conurbano”.

María Eugenia Vidal encabezó la cena anual de la Fundación Pensar

La diputada nacional María Eugenia Vidal estuvo al frente, el martes 8 de marzo, del multitudinario evento organizado por la Fundación Pensar que se celebró en La Rural. La fiesta convocó a innumerables referentes de la política y el mundo empresarial, con la presencia destacada de Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y su par Luis Lacalle Pou, de Uruguay.

La cena tuvo como objetivo presentar oficialmente el balance de las tareas realizadas por la fundación a lo largo del último año, incluyendo una serie de informes técnicos agrupados bajo el título genérico de “Pensar Argentina”, un conjunto de charlas bautizadas “Pensar fuera de la caja”, y las conversaciones de “Imaginá Argentina”.

También se destacó el valor de “Pensar Futuro”, un programa realizado por Pensar en conjunto con las universidades de San Andrés y Torcuato Di Tella, que tiene más de 40 personas capacitándose en liderazgo, economía y otros temas esenciales para el devenir político nacional.

