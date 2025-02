Milei habló de Luis Novaresio: "Es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde del wokismo"

El presidente Javier Milei se refirió este lunes al "aberrante caso" del periodista Luis Novaresio, a quien calificó como una "persona muy limitada" y al que acusó de publicar "cualquier mentira" y de ser "heterofóbico".

En una entrevista con el canal LN+ en la que habló de la marcha LGBT antifascista del pasado sábado, el mandatario también dedicó palabras a otro periodista, Ernesto Tenembaum, al que acusó de defender "a los pedófilos virtuosos".

"Pero el caso más aberrante sin embargo es el del señor Luis Novaresio, que en una entrevista con el mismo Tenembaum me atribuyó haber dicho cosas que yo no dije. Mintió abiertamente", dijo Milei.

"En los últimos años emprendió un ataque sistemático contra mi persona, acusándome de cualquier mentira… Yo podría decir entonces que él es un heterofóbico". Y continuó: "Todo el mundo que no diga algo con lo que él va a estar de acuerdo lo va a atacar".

Milei dijo que lo sacaron de contexto, pero insistió: "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso"

"Fijate el nivel de lavado de cerebro que le genera. De hecho, en la nota de Novaresio con Ernesto Tenembaum, dice: 'Ay, tengo que explicar que el agua moja'. Es decir, está claro que Novaresio es una persona muy limitada que nunca pudo pensar afuera del molde que le presetió el wokismo", afirmó Milei.

Refiriéndose a Ernesto Tenembaum, Milei dijo: "Hay un grupo de pedófilos que se llama pedófilos virtuosos. Son los que tienen un sentimiento de querer abusar de los menores, pero se contienen y solamente consumen pornografía infantil, como si en esos videos no fueran abusados. El señor Ernesto Tenembaum defiende a los pedófilos virtuosos".

"Él es el que vive sacando de contexto a todo el mundo. La declaración que hizo hace un par de años sobre esto es muy clarita. Hasta sus compañeros se lo remarcaron. Después reculó", apuntó Milei.

En la entrevista, Milei calificó la marcha anti fascista del sábado del sábado como "política" y, si bien dijo que fue malinterpretado, ratificó su discurso en el Foro de Davos, al insistir en que "la ideología de género llevada al extremo conduce a la pedofilia".

"La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende, son pedófilos", recalcó Milei.

Milei pateó la fecha de salida del cepo cambiario para el 1 de enero de 2026 mientras negocia con el FMI

"Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos", dijo.

Además, cuestionó que participaron dirigentes políticos del "tren fantasma", entre ellos al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha".

Sobre qué piensa del colectivo LGBT, Milei expresó: "Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos Hay un fragmento que yo dedico en todo lo que es demoler el edificio woke, una parte se lo dedico a los temas de género. Eso dura un minuto y medio, ellos hicieron un fragmento de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque", se quejó Milei.

Al hablar de Kicillof, señaló que: "Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres, si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino, aparece la etiqueta, y a partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento. Kicillof marcha porque también es parte de esa agenda woke. Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La Provincia es tierra de nadie en favor de los delincuentes".

En ese sentido, Milei resaltó que "la provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización". "Me parece un horror. Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan a cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología… bueno eso de separar el género de la biología no es gratis", enfatizó.

Y agregó: "Si vos a esa criatura le amputas el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños, que tome la decisión siendo un adulto responsable. Si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio".