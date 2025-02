Milei dijo que lo sacaron de contexto, pero insistió: "La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso"

El presidente Javier Milei minimizó la marcha antifascista del pasado sábado y sostuvo que participaron "odiadores del Gobierno" y el "tren fantasma" de la política. Además, insistió en que "la ideología de género llevada a su extremo conduce al abuso" y que quienes la promueven "son pedófilos".

En entrevista con el canal LN+, Milei expresó: "Si vos tenés una relación homosexual ¿en qué me agredís? En nada. ¿En qué afectás a mi libertad? En nada. Yo no tengo nada que decir, hacé lo que quieras, lo que me molesta es que quieras usar el Estado para imponer cosas, es el punto central que yo ataco en Davos".

Javier Milei pateó la fecha de salida del cepo cambiario mientras negocia con el FMI

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, el presidente volvió a decir que sus declaraciones en Davos fueron sacadas de contexto e insistió: "Si no adherís a la ideología de género, no sos ni homofóbico ni transfóbico. La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso. Por ende son pedófilos".

En la misma entrevista, el mandatario consideró que el Ministerio de la Mujer no sirvió porque "Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer".

"Para qué sirvió el Ministerio de Mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer, si (José) Alperovich violaba a la sobrina, si (Fernando) Espinoza acosaba a la secretaria", subrayó. "¿Cómo creés que eso se arreglaba? ¿Con Ministerio de Mujer y cantitos? No, con mano dura".

Milei defendió que sus dichos en Davos fueron tergiversados: "Estos colectivos inventaron una mentira sobre mi persona"

Bautizada "Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+" y convocada por movimientos feministas y de los colectivos de las diversidades sexuales, la manifestación del sábado fue organizada para rechazar el reciente discurso de Milei en el Foro de Davos sobre el feminismo y la comunidad LGBT.

La movilización posiblemente haya sido la más multitudinaria contra el Gobierno desde la que se llevó a cabo en abril por el financiamiento de la universidad pública. Congregó también a referentes opositores, sindicatos y jubilados, así como a artistas de talla internacional como María Becerra y Lali Espósito.

El detonante de la marcha fue la intervención del mandatario argentino en el Foro Económico de Davos el pasado 23 de enero. En línea con su "batalla cultural", cargó contra el denominado "wokismo", aseguró que el "feminismo radical" pretende "privilegios", criticó el concepto de "femicidio" y lo que llama "ideología de género", cuyas "versiones más extremas" constituyen "abuso infantil".

"A partir de lo que dije el pasado 23 de enero, estos colectivos inventaron una mentira sobre mi persona, una falacia del hombre de paja", se defendió Milei en LN+.

Y continuó: "En este caso, editaron parte de mi discurso de 29 minutos. Hay un fragmento que dedico a demoler el edificio woke y cuestiones de género. Dura cerca de 1 minuto y medio. Ellos tomaron uno de los ejemplos, que tiene una extensión de 14 segundos, y le pusieron un remate de la parte final de este bloque".

"A partir de esa mentira, los medios odiadores del Gobierno, que están enojados porque les quité la pauta, propagaron una mentira", afirmó. "Así se gestó una marcha en la que terminaron apareciendo las mismas caras siniestras de siempre".

Una baja más para "Las fuerzas del Cielo": el "Gordo Dan" expulsó al influencer Marco Palazzo

"Fue una movilización en la que se veían banderas del Partido Comunista, que asesinaban homosexuales. Había también banderas de Palestina. Terminó siendo una convocatoria política donde se juntaron todos los anti Milei", agregó.

"El hecho de que se tengan que juntar todos para enfrentarme muestra una situación de enorme debilidad. Esto es la falacia del hombre de paja. Dicen que vos dijiste algo que no dijiste y a partir de eso te critican. Es una declaración de inferioridad. Si vos para atacar a un tipo tenés que mentir sobre esa persona…".

Javier Milei criticó la presencia de Kicillof en la marcha: "Yo avisé que era un inútil"

En entrevista con el canal LN+, el presidente criticó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en plena ola de inseguridad en la provincia y de Martín Lousteau, Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta.

"Yo avisé que Kicillof era un inútil. Parece que todo el tiempo se empecina en darme la razón. El tiene una visión similar a la del juez Zaffaroni. Está a favor de los delincuentes. Y la gente responde a esos incentivos", dijo Milei.

"La Provincia es un baño de sangre. Estaba el caso de Lucas. Y sin embargo Kicillof prefirió hacer ruido político en una marcha. Y no estaba solo. Lo acompañaba el tren fantasma que compone también Lousteau, Larreta, Santoro, Carrió, La Cámpora y Cristina Fernández de Kirchner".

Una baja más para "Las fuerzas del Cielo": el "Gordo Dan" expulsó al influencer Marco Palazzo

El presidente también apuntó contra la ex mandataria Cristina Kirchner y remarcó que "es poca cosa, existe en Argentina nada más"

"No me importa lo que diga ella. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy cabotaje. Son muy poca cosa. Cristina es de cabotaje. Es conocida solo en Argentina. Nadie reconoce en ella un líder", dijo.

Milei tambien cuestionó a Mauricio Macri, al considerar que en su gestión buscó implementar "una agenda socialdemócrata", aunque insistió en que su relación con el expresidente es buena. "Macri posicionó muy bien a la Argentina frente al mundo", remarcó.

"La última vez que nos comunicamos fue cuando me mandó un mensaje felicitándome por la baja de retenciones. Lo mismo puedo decir sobre la gente del Pro. No tengo ningún problema con ellos. Para ambos casos, existe una excelente relación y pretendo que siga siendo así".

ds