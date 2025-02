Una baja más para "Las fuerzas del Cielo": el "Gordo Dan" expulsó al influencer Marco Palazzo

Marco Palazzo, un joven de 22 años conocido por su activismo en círculos libertarios y su presencia en redes sociales, fue expulsado de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo", vinculada al presidente Javier Milei.

La noticia se dio a conocer el 1 de febrero de 2025 a través de la cuenta oficial de la agrupación en X (anteriormente Twitter), donde se publicó una imagen de Palazzo con la palabra "Excomunicado" y el mensaje: "Defendemos una causa justa y noble, muchísimo más grande que cada uno de nosotros. Las personas somos meros instrumentos en esta causa. Aquellos que no lo entiendan no tienen lugar en este movimiento".

La expulsión de Palazzo se produce en un contexto de tensiones internas dentro de los movimientos afines al oficialismo. Días antes, el 26 de enero, Palazzo asistió a una Asamblea Antifascista LGBTIQ+ en el Anfiteatro del Parque Lezama, en Buenos Aires, donde su presencia generó confrontaciones con los asistentes. Según informes, intentó filmar e increpar a algunos participantes, lo que derivó en una situación que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad para escoltarlo fuera del lugar.

Posteriormente, Palazzo publicó un video cuestionando la legitimidad de la Marcha Federal Antifascista y Antirracista que se realizó el 1 de febrero. Esta acción fue criticada por Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan" y figura destacada de "Las Fuerzas del Cielo", quien respondió: "¿O sea que hicieron la marcha por VOS y no por el presidente? Acá no nos interesa la gente que utiliza la causa para luchar por su beneficio personal, nos importa la gente que lucha por el beneficio de la causa. La causa que va a hacer grande a la Argentina. Quedás proscrito del movimiento".

La expulsión de Palazzo se suma a la reciente salida de Ramiro Marra de "La Libertad Avanza", evidenciando posibles discrepancias y ajustes dentro de los movimientos cercanos al presidente Milei. Hasta el momento, Palazzo no ha emitido declaraciones públicas sobre su expulsión.

En una tensa entrevista que el periodista Alejandro Bercovich le realizó a Palazzo la semana pasada, este reconoció haber dicho que los homosexuales son “degenerados”. La nota se convirtió en un escenario de confrontación ideológica al aire, con acusaciones cruzadas y momentos de alta tensión. “Yo voy a justificar y condenar lo que se me cante, Marco”, zanjó Bercovich en un cierre contundente, ante la insistencia del joven a que condene “al lobby LGBT”.

La entrevista empezó con asperezas desde un primer momento. El influencer corrigió la presentación de Bercovich, diciéndole “yo no afecté a nadie, a mi me quisieron asesinar”. “En segundo lugar, quería aclarar que soy periodista, no soy influencer”.

A continuación, Palazzo increpó al conductor, preguntándole irónicamente si se solidarizaba con las agresiones sufridas en la asamblea LGBT.

—Alejandro Bercovich (AB): No, no me solidarizo ni condeno. Te quiero hacer un par de preguntas…

En este momento, Palazzo levanta la voz, claramente enojado.

—MP: ¿No condenás? ¿No condenás la agresión del lobby LGBT?

El conductor le respondió tranquilo.

—AB: Marco, las preguntas, si te parece, las voy a hacer yo, si no conversamos en otra ocasión. ¿Te parece bien?

En otro momento, Bercovich preguntó al influencer libertario por las publicaciones que se difundieron, donde él en Twitter menciona que el general nazi Adolf Eichmann fue “injustamente juzgado”.

—MP: Yo nunca reivindiqué a Eichmann... estás ofendiendo mi buen nombre y honor”.

—AB: Vos no tenés ningún buen nombre ni ningún honor. Yo hace 25 años que trabajo de periodista

Sobre el cierre de la entrevista, tras la insistencia del libertario de que “condene” lo ocurrido en la marcha LGBT, Bercovich destacó, ya claramente ofuscado:

—AB:Yo voy a justificar y condenar lo que se me cante, Marco. Gracias por contestarnos estas preguntas, eh.

—MP: No, gracias a vos. Y espero que, que condenes esta violencia…

—AB: Sácalo del aire, por favor.

