Marta Dillon: "No podemos seguir viviendo en este clima de violencia insoportable"

La periodista feminista Marta Dillon se refirió a la manifestación de este sábado contra los agravios de Javier Milei hacia la comunidad LGBTIQ+ y señaló que a la convocatoria se sumaron otros reclamos que no tienen que ver solamente con la identidad sexual. “Fue una respuesta al ajuste”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Marta Dillon es periodista y activista política. Es editora del suplemento feminista Las 12, del diario Página/12 y fue creadora del suplemento LGTBQ Soy, en el mismo diario. Además, fue cofundadora del movimiento Ni una menos, surgido en el 2015.

Alejandro Gomel (AG): ¿Qué primera sensación te ha dejado todo lo que se vivió el sábado en las calles de la ciudad?

Bueno, la primera sensación podríamos decir que es parecida al éxtasis. Fue una enorme emoción en todos lados. Ya desde que nos despertamos y empezaban a llegar las imágenes de Berlín, de Roma, de Londres, un montón de expresiones solidarias, pero también en nombre propio. Porque la ultraderecha, y esta ultraderecha con estos tintes fascistas, viene por un reordenamiento de los cuerpos. Un reordenamiento de qué es lo que vale,con la supremacía blanca y heterosexual. No por la orientación sexual que tenga cada uno, sino por anular toda posibilidad de ser y estar en el mundo que no condiga con ese imaginario. Ese deseo de eliminación fue contestado en Buenos Aires, en cada ciudad del país, en cada pueblo del país y en muchas ciudades del mundo.

Fue muy impresionante cómo la gente salió y respondió. Y además llevó también consignas, no solo sobre su propia identidad sexual. Creo que también se vio una crisis de representación en esta marcha, porque fue convocada desde lugares independientes. Y hubo quienes entendieron esto como fuerzas políticas y participaron atrás, y hubo otros que estuvieron ahí adelante, poniendo las banderas, como hacen siempre.

Creo que toda esta idea de la autoconvocatoria, pero también de recuperar un lazo común, de decir: "Acá nadie es descartable, no vamos a permitir que se elimine a ningún grupo", también es una reflexión sobre todo lo que pasó este año. Porque hacerle pagar el ajuste a jubilados y jubiladas, convertirlos en pobres de un día para el otro a la mayoría, también es una manera de decir: "Bueno, nos importan menos los jubilados". Y lo han dicho de muchas maneras. Creo que es una respuesta contra la crueldad, esta magnitud de estas movilizaciones.

AG: Las reacciones masivas, las marchas, las movilizaciones impactantes que hubo, vinieron justamente por temas que no tuvieron que ver con el ajuste. La respuesta aparece cuando se ven vulnerados derechos como la educación, en el caso de la universidad, o el derecho de minorías, como el sábado. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué la reacción vino por acá y no por el lado económico del ajuste?

Mirá, yo creo que esto es una respuesta al ajuste. Porque no estaríamos tan en contacto, tan organizadas, organizados y organizades entre nosotros como para poder hacer esta convocatoria de forma autoconvocada, es decir por fuera de las estructuras tradicionales de la política, si no estuviéramos sufriendo este ajuste brutal. Y esto nos compromete, porque somos trabajadores y trabajadoras, porque hay estudiantes entre nosotres, porque hay jubiladas y jubilados. En otro contexto, no podríamos habernos movilizado así.

Para poder hacer este ajuste, el ajuste más grande de la historia, es necesario demonizar a determinados grupos. Es necesario instalar en el corazón del pueblo guerras sociales, que este pueblo, evidentemente, viendo las imágenes del sábado, no quiere. Es una respuesta al ajuste.

Se canaliza por acá porque nuestra comunidad es transversal, y podemos poner esa transversalidad de las luchas, de los enojos y de las demandas en acto, muy bien y articuladamente.

Y lo de la universidad creo que tuvo mucho que ver con el ajuste. Con los universitarios ycon los investigadores también se usó este método de deshumanización, de estigmatización, decir que se gastan la plata en investigaciones tontas.

Bueno, hemos visto cómo se ha estigmatizado también a personas discapacitadas, que son parte de nuestra comunidad. La estigmatización de determinados grupos está montada para sostener el ajuste. Está montada para sostener que sólo algunas partes de la población van a poder vivir bien y van a salvarse. Porque esos son "los argentinos de bien".

Esa idea de "los argentinos de bien" es una idea segregacionista. Es una idea xenófoba. Es una idea racista. Y es una idea fascista, porque en nuestra perspectiva, y también en nuestros pactos democráticos como pueblo argentino, nosotros ya dijimos "nunca más" a la posibilidad de que se elimine a un grupo, sea por ideología, por orientación sexual o por identidad de género.

Claudio Mardones (CM): Después del impacto de esta movilización, en pleno verano y multitudinaria, ¿qué escenario ves de ahora en adelante? Porque parece que, al menos, la respuesta inicial del gobierno es redoblar la apuesta.

Yo, sinceramente, creo que no tienen condiciones para derogar la figura de femicidio, por ejemplo. Está clarísimo que esas condiciones no existen. Creo que el Gobierno, con esta idea de "reducción de daños", de que "no dijo lo que dijo", de que "lo interpretaron mal, la verdad, el discurso está colgado en la página de la Casa de Gobierno y es clarísimo.

Después, durante el día de la marcha y todo el día de ayer, estuvieron las granjas de trolls con el hashtag "Milei tenía razón". Entonces, parece que sí dijo lo que dijo, si "Milei tenía razón". Somos unos degenerados, para simplificar. Como también lo dijo Patricia Bullrich en un tuit que inauguró el hashtag.

Yo creo que estas idas y vueltas son debilidad. Por más que el Gobierno tenga razones en la macroeconomía y trabaje sobre la desintegración de la oposición, la desintegración del PRO, las internas dentro del peronismo. Nosotros vamos a seguir movilizados, movilizadas y movilizades.

Tenemos una fecha próxima, que es el 8 de marzo, una fecha clásica y muy transversal en sus demandas. Están las cocineras de los comedores populares y también las chicas de las escuelas, las docentes.

No es una marcha solamente para decir “no a la violencia contra las mujeres y otras identidades”, sino que es una marcha, al haberla combinado con la idea de un paro que nos pone a las diversidades y a los feminismos en nuestro rol de trabajadores y trabajadoras. Y desde ese lugar vamos a demandar.

Yo creo que después de este impulso va a ser muy fuerte, igual que el 24 de marzo, que es una fecha muy sensible y también muy transversal, que recupera, cada vez, ese pacto social, como les decía antes, por una convivencia común.

Una convivencia donde no tengamos que mirar con desconfianza a quien tenemos al lado, por si sacó más o menos plata al gobierno porque en algún momento necesitó ayuda social. Porque eso es lo que intentan instalar.

Cualquier fragilidad,como la de los enfermos oncológicos, como la de las personas discapacitadas, cualquier debilidad que requiera de la ayuda común, eso está puesto como que "le estás robando", como que "este es un planero". Entonces siembran desconfianza en el pueblo, cambian el ánimo social a un ánimo depresivo, irritado.

Bueno, yo creo que estas manifestaciones dieron un poco vuelta a esta idea de que el enemigo es quien tenés al lado. O que quien te provoca los problemas cotidianos es quien tenés al lado.

Y empezar a demandar, digamos: "Bueno, queremos vivir bien, queremos tener lazos sociales, queremos conservar nuestras aguas y queremos llegar a fin de mes".

Y soñar también con no solamente comer, sino con tener comida rica y saludable sobre el plato. No olvidarnos de que queremos vivir, de que queremos vivir bien. Este es un pueblo que, la verdad, ha puesto muchísimo, y no podemos seguir viviendo en este clima de violencia insoportable.

No puede ser que todos los días te levantes y te digan: "Zurdo, vas a correr", "Zurdo, llorá". Que cualquier cosa que digas sea homologable siempre a lo mismo, que es lo que hace el fascismo. No podés decir algo porque te dicen: "Sos 'kuka', seguro que trabajás en el Estado". Es cansador.

AG: Decías algo interesante en cuanto a la crisis de representatividad. Es llamativo lo que ha tardado la dirigencia opositora en salir a repudiar los dichos de Milei en Davos, por ejemplo Elisa Carrió, Fernández de Kirchner. ¿Hay un problema para la oposición a este gobierno en cuanto a la representatividad?

Yo creo que, más allá de cómo se pronuncian o no se pronuncian, la oposición, o sea, la política formal, viene teniendo problemas. Milei era una posición minoritaria en el Congreso, en el Congreso, por lo tanto no tendrían por qué haber pasado leyes totalmente contrarias a la democracia, como la Ley Bases.

La Ley Bases dice cosas como que trabajadores o trabajadoras despedidas por razones ligadas al género, que es algo que ha pasado en Shell por ejemplo, no tienen el derecho a ser reincorporados porque está prohibido por la Ley Bases. Por poner una de las mil cosas que se transforman con la Ley Bases.

Yo creo que la política formal, fundamentalmente, ha traicionado muchos acuerdos. Y eso también atraviesa a todos los partidos. Les cuesta mucho reorganizarse pensando más en qué queremos, en cómo convocar para el pueblo. Están pensando más en cómo reacomodarse dentro de la Cámara de Diputados, en cómo manejar el año electoral, en cómo disciplinar dentro de sus propios partidos.

Estamos viendo ese proceso. Es muy doloroso. Incluso, se manifiestan contra el presidente, pero mucho menos en solidaridad con nosotres. Y eso duele a la comunidad. Pero no es un dolor en términos personales. Cuándo acá se cantaba 'Fuera Milei' ¿Cómo vamos a construir otra posibilidad de representación de aquí al fin de este período?". Esas son preguntas muy urgentes.

Yo creo que la política se las está haciendo. Pero es lo que nos da también cierta inseguridad, o la necesidad de actuar por fuera de las estructuras tradicionales a la espera de que escuchen realmente, desde el gobierno y desde la representación.

