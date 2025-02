Guillermo Francos minimizó la Marcha LGBTIQ+: "No me parece que haya sido significativa"

Este lunes, el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos se pronunció sobre la Marcha del Orgullo Antifascista y Antirracista, en repudio a la declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, y sugirió que la movilización "no fue significativa" y que el mandatario no expresó "una posición contra ese sector".

"No me parece que haya sido una marcha significativa contra, del otro lado, todos los argentinos que no le prestan atención a esta marcha y saben que son cuestiones totalmente politizadas", expresó en diálogo con Radio Mitre sobre la manifestación del pasado sábado.

El funcionario describió la movilización que fue desde Avenida de Mayo hasta la Casa Rosada y señaló que "fue una expresión de un grupo de la sociedad acompañado por otros grupos políticos que, como siempre, aprovechan estas expresiones, que en este caso fueron en contra del Gobierno Nacional y del Presidente de la Nación".

"Lamento mucho que se haya utilizado esto cuando de ninguna manera el presidente ni nadie que integra su equipo tiene estas posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe", manifestó Francos.

El Jefe de Gabinete también remarcó: "Nuestro gobierno es liberal, es un gobierno que promueve el liberalismo y la libertad fundamentalmente como eje, en toda su acción política".

"Leí y releí el discurso del presidente en Davos y no encuentro de ninguna manera que él haya expresado una posición contra ese sector. Para nada. Lamento mucho la mala interpretación y seguiremos trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo hasta ahora", agregó.

El funcionario también cuestionó la presidencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la manifestación, considerando la ola de casos de inseguridad y violencia que están teniendo lugar en el territorio y calificó su conducción política como "un desastre".

"Me dio un poco de bronca la presencia del gobernador Kicillof en la marcha cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad. Es su responsabilidad. Están haciendo todo mal en la provincia y ojalá el pueblo demuestre que la conducción política es un desastre y que hay que cambiar", añadió.

Francos aprovechó la oportunidad para responderle a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner quien cuestionó al gobierno libertario y sostuvo que "el desarrollo que ha tenido el Estado a costa de la pobreza de los argentinos ha sido impresionante".

"La decadencia de este país ha sido enorme y no lo puede negar nadie. Tienen que hacerse cargo. Por más que mande un tuit de dos páginas, tratando de utilizar la verba que utilizaron, la realidad es la que es", concluyó contra la ex mandataria.

