La Corte Suprema de Paraguay rechazó los planteos de Kueider y confirmó la elevación a juicio

La Sala Penal de la Corte Suprema de Paraguay rechazó el recurso de apelación, que presentaron el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria Iara Guinsel, y confirmó la elevación a juicio para abril de 2026 de la causa en la que fueron imputados por tentativa de contrabando. La posición de los miembros del tribunal fue unánime, María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera sostuvieron que Kuider y Guinsel intentaron utilizar una figura legal que no existe en el sistema procesal paraguayo.

De acuerdo a los magistrados, la defensa presentó una “apelación de la apelación”, que para su criterio implicaría habilitar un uso abusivo de los recursos, contrario a los principios de economía procesal y buena fe, con el riesgo de paralizar indefinidamente el avance de los procesos penales, detalló el diario El Observador de Paraguay.

“Conforme al artículo 449 del Código Procesal Penal, las resoluciones judiciales sólo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley, siempre que causen agravio al recurrente. En ese contexto, concluyó que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales”, indicó el mismo medio.

Tanto Kueider como Guinsel están acusados de “tentativa de contrabando” por haber ingresado a Paraguay con 211.102 dólares, 600.000 pesos y 3.900.000 de guaraníes efectivo, escondidos en un mochila y sin declarar, el pasado 4 de diciembre de 2024, a la madrugada.

Mientras esperan el juicio, el ex senador y su secretaria permanecen en prisión domiciliaria en Paraguay, al mismo tiempo que buscan demorar la extradición solicitada por la jueza Sandra Arroyo Salgado que investiga al ex legislador entrerriano por enriquecimiento ilícito, lavado y otros delitos conexos.



