La CGT entró por estos días en modo “receso” hasta febrero, cuando el Gobierno tiene previsto lograr en el Senado la media sanción de la reforma laboral, una iniciativa resistida de modo transversal por todo el arco sindical y social. “Ya estamos en receso”, afirmó a la agencia Noticias Argentinas una fuente sindical al tanto de los movimientos en la central obrera. La CGT mantiene firme su estrategia de resistir el paquete de reformas en la vía institucional, judicial, y en la calle, pero esos planes los retomará en febrero.

La fecha no es casual: es la que puso la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich. La exministra de Seguridad observó que el ímpetu libertario para intentar aprobar todas las reformas en formato exprés durante las sesiones extraordinarias de diciembre chocó contra un muro, cuando la oposición rechazó el capítulo 11 (que incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad) del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados.

La reforma laboral se tratará en el recinto el 10 de febrero próximo, según anunció Bullrich. La CGT se atribuyó la demora en el tratamiento del proyecto como un triunfo propio, pese a que la movilización que organizaron frente al Congreso mientras se debatía el tema fue más bien escasa en convocatoria.

Cristian Jerónimo, titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y uno de los triunviros de la CGT, señaló que el debate se trasladó para febrero debido a que desde la central lograron articular una estrategia en común con gobernadores y senadores.

Jerónimo señaló que los negociadores sindicales ya se encuentran “trabajando de cara a febrero”. “Este Gobierno quiere venir de vuelta con la postura de querer aprobar ese proyecto de ley totalmente regresivo, en contra de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”, alertó.

El sindicalista pidió “discutir la reforma con un piso de derechos adquiridos que tiene que ser con más beneficio y más conquista” y alertó: “El problema que tiene este proyecto de ley de reforma laboral es que es totalmente flexibilizador y para el único sector que está contemplado es para las grandes empresas. No hay un solo artículo de la redacción de ese proyecto malicioso que tenga impacto real en la creación empleo”.

Saben en la mesa chica de la CGT que la medida de fuerza de un paro nacional es el último recurso en un escenario donde el apoyo de las bases ante una eventual radicalización no está garantizado. El interrogante es qué ocurriría si la central convocara a la medida y los trabajadores no acompañaran con movilización.

Hoy ni siquiera la UTA, clave para el funcionamiento del transporte, forma parte de la organización del paro. Los propios dirigentes gremiales reconocen que varios de sus afiliados votaron a Javier Milei y tal vez volverían a hacerlo, lo que limita su capacidad de acción.

