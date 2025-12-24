"Abróchense los cinturones": Javier Milei promete más reformas en su mensaje por Navidad

El presidente Javier Milei difundió este miércoles un mensaje en redes sociales con motivo de Nochebuena y Navidad, en el que realizó un balance de su gestión y anticipó la profundización de las reformas durante el segundo tramo de su mandato. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, afirmó el mandatario al cierre del video difundido por la Casa Rosada.

El mensaje tuvo como objetivo repasar los principales ejes de la gestión en materia económica, política y social. En ese marco, Milei sostuvo que el Gobierno redujo el déficit fiscal consolidado de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI) a cero y calificó el proceso como “el más exitoso de la historia”. “Vamos a seguir por el mismo camino, bajando gastos e impuestos”, aseguró.

El Presidente también destacó la desaceleración de la inflación, afirmó que 12 millones de personas salieron de la pobreza y remarcó la eliminación definitiva del cepo cambiario. Además, anunció la firma de un acuerdo bilateral y comercial con Estados Unidos.

En la recopilación de fragmentos difundidos, el equipo presidencial subrayó la reducción de las protestas sociales y la política de seguridad impulsada por el Ministerio del área. “Fuimos contra los narcotraficantes, equipamos a las fuerzas y creamos la Dirección Federal de Investigaciones para perseguir al crimen organizado”, expresó Milei.

En otro tramo, el jefe de Estado elogió la implementación de la Boleta Única de Papel en las elecciones de medio término y afirmó que su gobierno fue el primero en avanzar con esa reforma electoral.

Asimismo, recordó el triunfo electoral de La Libertad Avanza del 26 de octubre y sostuvo que el oficialismo avanzará con reformas estructurales desde el Congreso. “Con ese Congreso vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo”, señaló.

El mensaje concluyó con un saludo por las fiestas, acompañado de su consigna habitual, y una nueva promesa legislativa. “Abróchense los cinturones porque van a haber muchas más reformas”, reiteró.

