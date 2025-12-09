Protestas en Puente Pueyrredón y La Noria: manifestantes avanzan hacia el Congreso en rechazo a la reforma laboral

La mañana de este martes arrancó con bloqueos simultáneos en Puente Pueyrredón y Puente La Noria, donde el Polo Obrero y otras organizaciones instalaron protestas desde las primeras horas para rechazar la reforma laboral y acompañar el paro nacional convocado por ATE. Los cortes, ubicados en dos accesos estratégicos hacia la Ciudad de Buenos Aires, provocaron demoras en el tránsito y complicaron la circulación en el sur del Conurbano.

A lo largo de ambas trazas se concentraron columnas numerosas que avanzaron con banderas y bombos rumbo a Capital, mientras agrupaciones políticas y sociales intentaban sumarse a la movilización central prevista frente al Congreso. La protesta combinó reclamos laborales, cuestionamientos a las modificaciones impulsadas por el Gobierno y el llamado de ATE a una jornada de paro y movilización nacional.

En paralelo, el Puente Pueyrredón tuvo un despliegue especial de fuerzas federales y policías bonaerenses, donde se implementó el protocolo antipiquetes diseñado por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los uniformados monitorearon el movimiento de las columnas, establecieron zonas de contención y dispusieron desvíos obligatorios para evitar un corte total de circulación. Hasta el mediodía no se registraron incidentes de gravedad.

Las restricciones en los accesos principales afectaron de forma directa a miles de personas que intentaban ingresar a la Ciudad en horario pico. En algunos tramos, el tránsito llegó a colapsar, especialmente en el último sector de la Avenida General Paz, que recibió parte del flujo desviado desde los puentes.

Movilización hacia el Congreso y reclamos al Gobierno

Tras liberar ambos accesos, las organizaciones iniciaron el traslado hacia el centro porteño, donde convergerá la movilización nacional. ATE ratificó para hoy su paro general, en coincidencia con la jornada de protesta de movimientos sociales que desarrollan actividades simultáneas en distintos puntos del AMBA.

En la Plaza Congreso, el espacio Territorios en Lucha y otras agrupaciones convocaron una protesta para rechazar la reforma laboral y reclamar un reconocimiento pleno de los derechos de los trabajadores de la economía popular. Entre las consignas, se destacan:

-Rechazo al recorte de la AUH y de las Asignaciones Familiares.

-Exigencia de trabajo bajo convenio con derechos laborales garantizados.

-Actualización de los programas sociales vigentes.

-Pago de un bono de fin de año ante la pérdida de poder adquisitivo.

Cortes en todo el país y mensaje de Belliboni

En redes sociales, el dirigente Eduardo Belliboni informó el inicio de “cortes simultáneos en todo el país, desde Río Grande a Jujuy y desde Córdoba a Buenos Aires”, con bloqueos en La Matanza, Ruta 3, Liniers, Saavedra, Puente La Noria y Puente Pueyrredón. En su publicación volvió a cuestionar la reforma laboral y advirtió que las medidas continuarán en sintonía con la protesta nacional.

La jornada se desarrolla en un clima de alta tensión política, con el Congreso como epicentro del reclamo y un operativo de seguridad desplegado para contener la circulación en una de las semanas clave del calendario legislativo.

