En once meses hubo 42 manifestaciones contra el Gobierno con un saldo de 253 heridos y 146 detenidos

El número de manifestaciones se triplicó en el segundo año de gestión de Javier Milei, incluso con el Protocolo Antipiquetes vigente. Durante el 2025, en la Ciudad de Buenos Aires se observaron al menos 42 manifestaciones públicas, entre las cuales, una tuvo como víctima al fotógrafo Pablo Grillo por la represión.

La mayoría de las protestas fueron realizadas en las inmediaciones del Congreso los días miércoles con el reclamo de los jubilados. El informe realizado por la Defensoría del Pueblo destaca que, si bien la mayoría de las manifestaciones tuvieron una impronta pacífica, en el 97% hubo un “despliegue inusual y excesivo” de las cuatro fuerzas de seguridad federales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La Defensoría además advirtió que, en algunas ocasiones, intervinieron grupos especiales como el GOMF (Grupo de Operaciones Motorizado Federal), que “circuló con maniobras intimidatorias, bramando motores, portando escopetas y bastones en mano, e incluso atropellando a participantes”.

Cordón de Prefectura en una marcha de jubilados 2025.

Asimismo, el informe señala que en “En 26 de las 42 manifestaciones (61,9%) se advirtió también un uso ilegal, innecesario, irracional y desproporcionado de la fuerza que, entre otras cosas, incluyó la saturación del espacio público con cordones de efectivos, empujones con escudos y bastones tonfa, encapsulamientos, casos de golpes de puño, utilización indiscriminada de escopetas con proyectiles de goma y disuasivos químicos irritantes”.

Por esos operativos, en 14 de las 42 manifestaciones (33,3%) se detuvieron o aprendieron un total de 146 personas, al mismo tiempo que por la represión en el 57,1% de las marchas hubo personas que resultaron heridas. “Aunque el número es mayor, la Defensoría pudo contabilizar 253 con lesiones de distinta gravedad”, señala el informe.

Los afectados por la represión fueron trabajadores/as de prensa, observadores/as, personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, indicó el organismo.

Un dato que sobresale en el documento es que en “las 16 manifestaciones donde las fuerzas desplegadas restringieron su intervención y evitaron el uso de la fuerza contra las personas movilizadas, la manifestación y su desconcentración se desarrollaron sin incidentes”.

Durante el 2024 Amnistía Internacional reportó 15 manifestaciones. Ese número se elevó a partir el 2025, de acuerdo a los registros de la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, lo que podría expresar un aumento de la conflictividad social.

