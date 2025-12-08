Reforma Laboral: ATE confirmó el paro del martes y endurece la presión sobre Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que realizará un paro este martes 9 de diciembre en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei impulsará durante el período de sesiones extraordinarias en el Congreso. La decisión quedó ratificada por el secretario general de ATE-Capital, Daniel Catalano, quien advirtió que la iniciativa oficial implica “la desaparición de la organización sindical” y la desarticulación de los convenios colectivos.

El dirigente afirmó que el paquete laboral modifica pilares centrales del empleo público y privado. “Pretenden que se pongan en duda los acuerdos de estabilidad laboral, que no haya más indemnizaciones o que en algunos sectores te obliguen a renunciar para volver a contratarte”, sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990. Catalano vinculó esas reformas con la convocatoria a sesiones extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, donde también se incluirá la reforma penal.

Catalano señaló que la conducción de las dos CTA —encabezadas por Hugo Yasky y Hugo Godoy— mantuvo conversaciones con el triunvirato de la CGT para articular una respuesta conjunta. Sin embargo, aclaró que la medida de fuerza de ATE se realizará independientemente del nivel de coordinación alcanzado. “El paro está confirmado”, enfatizó.

La postura del gremio refleja un escenario de creciente tensión entre el Gobierno y las organizaciones sindicales. La Casa Rosada busca avanzar con un esquema laboral más flexible, mientras que las centrales aseguran que las reformas afectan derechos colectivos e individuales que consideran básicos.

Sanciones a médicos y empleados estatales que hacen huelgas

El dirigente también respondió a las advertencias sobre posibles sanciones a médicos de hospitales públicos que se suman a medidas de fuerza. Sostuvo que, aun en días de paro, la atención de urgencias está garantizada y que no existen precedentes de abandono de pacientes por parte del personal de salud.

“Cada vez que hacemos un paro en un hospital público, o en el Posadas, no dejamos de atender las guardias y los pisos. Y las cirugías que no se pueden reprogramar, se hacen”, afirmó. Catalano remarcó que la actividad esencial se sostiene incluso durante protestas, en línea con los protocolos habituales de huelga en el sector sanitario.

Por su parte, el Gobierno ya advirtió que le descontará el día a los empleados estatales que se adhieran al paro nacional de ATE. La respuesta del oficialismo llega tras la decisión del gremio de realizar una concentración a las 11, frente al Congreso de la Nación.

