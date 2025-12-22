Presupuesto 2026: semana clave para el Gobierno en el Congreso

El periodo de sesiones extraordinarias continua esta semana y comienza una nueva etapa en el Congreso Nacional para retomar el debate por el Presupuesto 2026 en el Senado y que el oficialismo pretende promulgar.

La agenda parlamentaria convocada hasta el 30 de diciembre, con excepción por el feriado del 25, se centra en reformas económicas y estructurales sin perder el objetivo del “déficit cero” por parte de La Libertad Avanza (LLA).

Uno de los debates significativos, y que tiene fecha para el próximo viernes 26, será el vinculado a la Ley de Inocencia Fiscal, proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que cuenta con media sanción en Diputados.

La ley propuesta por el Ejecutivo nacional modifica el Régimen Penal Tributario (Ley 24.769); los Procedimientos Fiscales (Ley 11.683) y el Código Civil y Comercial de la Nación, así como también, un Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Esta iniciativa, también, crea un “Régimen simplificado de Ganancias” por el cual, de los contribuyentes que adhieran quedarán “blindados para siempre”.

El autor de la Ley de Inocencia Fiscal, fue José Luis Espert y según el actual diputado Juan Grabois con "La Ley de Inocencia Fiscal baja la prescripción del delito de Lavado de Dinero. Espert no podría ser investigado porque pasaron más de 3 años"

Cambios fiscales que busca introducir el Ejecutivo

Con respecto al proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, se contemplan una serie de cambios que apuntan directamente al Régimen Penal Tributario en busca de una simplificación del Procedimiento Tributario.

- Evasión simple: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afecta al primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

- Evasión agravada: el umbral pasaría de $ 15 millones a $ 1.000 millones. Se trata una modificación que afecta al inciso a) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.

- Facturas apócrifas: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afectaría al inciso d) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.

El socio de Legales de BDO Argentina, Edgardo Ponsetti remarcó que destacable las modificaciones propuestas "ya que tienden a bajar la litigiosidad en el ámbito penal tributario, actualizando los montos luego de casi 10 años; se incentiva a la regularización voluntaria para extinguir la acción penal, ya que la Ley tiene una finalidad recaudatoria y no punitiva; se da mayor previsibilidad y confianza en el sistema tributario con plazos de prescripción unificados en ámbito nacional y provincial; y, a su vez, se concentra la persecución ante grandes evasores".

Reforma laboral

Asimismo, y junto con los bloques dialoguistas, LLA pretende avanzar con el paquete de reformas que incluye, en primer lugar, el Proyecto de Modernización Laboral, que debió posponer su tratamiento para el año próximo y se retomará el 10 de febrero, y las modificaciones en el Código Penal, que aún no tiene una fecha definida.

La decisión sobre continuar el debate de la reforma laboral el próximo año fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, tras confirmar el dictamen de mayoría, al abrir la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

El traspié en Diputados redefinió el diciembre de LLA: postergan la reforma laboral y recalculan el Presupuesto 2026

Otros proyectos en agenda, y que también tiene gran relevancia tanto para el Ejecutivo Nacional como para las provincias mineras, es el de la Ley de Glaciares, donde se debaten las modificaciones para flexibilizar la protección ambiental en ciertas zonas y, de esa manera, fomentar inversiones mineras.

Bullrich también anunció que el Gobierno hará una convocatoria a extraordinarias entre el 1° y el 27 de febrero donde, además de buscar la aprobación de la Modernización Laboral en el Senado, pretenden hacer lo propio con la Ley de Glaciares.

Con información de Noticias Argentinas