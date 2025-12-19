En busca de músculo monetario, el Gobierno anunció una serie de cambios pensados para que los argentinos que hayan optado por ahorrar en dólares físicos y los tengan “guardados bajo el colchón”, opten por reingresarlos al circuito legal y de esta manera lograr una remonetización de divisas.

Siempre y cuando tenga luz verde el Proyecto de Inocencia Fiscal, que envió el Ejecutivo al Congreso y logró media sanción en Diputados, podría invertirse la relación entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los contribuyentes.

En el informe final que publicó el Consejo de Mayo, integrado por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, funcionarios, legisladores, empresarios e industriales, se detalló que “el proyecto propone un cambio profundo en la relación entre el Estado y los contribuyentes. Su eje central es abandonar el esquema presuntivo y punitivo que trataba a los ciudadanos como potenciales evasores, para reemplazarlo por un régimen en el cual rige la presunción de inocencia”.

Cabe recordar que, a mediados de mayo de este año, el Gobierno llevó adelante el “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos”, en donde buscaba incentivar a los argentinos a volcar sus ahorros en la economía.

El abogado socio de la firma PASSBA, Juan Pablo Baumann, mencionó que “algunos contribuyentes tienen miedo a ‘represalias’ de ARCA, y por ello dudan de acogerse a ciertos beneficios, principalmente a blanqueos y al Régimen de Declaración Simplificada que propone este proyecto de ley, que si bien no califica como un blanqueo lo cierto es que alienta la utilización de activos no declarados”.

“Si se llegase a verificar alguna supuesta represalia por haberse valido de alguna de esas herramientas, lo que toca es defenderse, y si el contribuyente se acogió, por ejemplo, a un blanqueo cumpliendo todos los requisitos necesarios al efecto, seguramente prevalecerá en el litigio que eventualmente se plantee”, resaltó Baumann

Cambios fiscales que busca introducir el Ejecutivo

Con respecto al proyecto de ley de “Principio de Inocencia Fiscal”, se contemplan una serie de cambios que apuntan directamente al Régimen Penal Tributario en busca de una simplificación del Procedimiento Tributario.

Para comenzar, el proyecto actualiza los montos mínimos que determinan la configuración de delitos, por lo que los valores sufren cambios drásticos:

- Evasión simple: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afecta al primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario.

- Evasión agravada: el umbral pasaría de $ 15 millones a $ 1.000 millones. Se trata una modificación que afecta al inciso a) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.

- Facturas apócrifas: el umbral pasaría de $ 1,5 millones a $ 100 millones. Se trata de una modificación que afectaría al inciso d) del artículo 2° del Régimen Penal Tributario.

El socio de Legales de BDO Argentina, Edgardo Ponsetti, mencionó al respecto que “sin perjuicio de ello y en lo que respecta al Régimen Penal Tributario, queda sin regularse una cláusula de actualización a los montos por evasión que permita, ante cualquier proceso inflacionario como el ocurrido en nuestro país, que el fisco no atrape a un mayor caudal de contribuyentes que, al momento de sancionarse la ley, no hubieran sido castigados”

Por su parte, }el abogado tributarista, Pablo Judkovski, detalló que, una vez aprobado el proyecto de ley, el contribuyente podrá elegir si quiere adherirse al nuevo régimen de Ganancias o si prefiere continuar con el anterior.

En el caso de acceder al nuevo procedimiento, ARCA será el organismo encargado de emitir la declaración jurada (DDJJ) para luego ser aprobada por el contribuyente. “El problema empieza cuando es rechazada, porque ahí se abre un océano de dudas que se resolverán en instancias legales”, detalló Judkovski.

En el Proyecto se introdujo un mecanismo de extinción de la acción penal mediante el pago íntegro de las deudas e intereses o, en caso de haberse iniciado el proceso penal, mediante el pago adicional del 50 % del monto adeudado dentro de los treinta días hábiles posteriores a la imputación.

“La intención es concentrar el poder punitivo del Estado en los casos de evasión significativa, desincentivar la criminalización de infracciones menores y promover la regularización voluntaria”, subraya el informe que publicó el Consejo de Mayo.

Una vez saldada esa deuda, se producirá un “tapón fiscal” en el que ARCA ya no podrá mirar períodos anteriores, salvo que se encuentren ingresos no declarados que generen discrepancias.

El Estado puede ser ¿tramposo?

“El Gobierno no puede decir que saquen los dólares del colchón y los metan en el circuito económico, en cambio, permite con este Proyecto que, en lugar de guardar ese dinero en depósitos bancarios, los dueños lo puedan declarar con bienes e inmuebles”, destacó Judkovski.

Otro punto que destacó el abogado es que este proyecto no es nuevo: “En los 90’ ya estaba, fue derogado en el 2002 y ahora vuelven a insistir. Ya se hizo la experiencia, basta con mirar los resultados y evaluar si es conveniente o no”.

