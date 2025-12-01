Evasión: la Justicia realizó 32 allanamientos y detuvo a 9 personas en Canning

La Justicia Federal de Lomas de Zamora realizó 32 allanamientos simultáneos en la zona de Canning y dispuso la detención de nueve personas vinculadas a un grupo de empresas investigadas a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que las acusa de evasión impositiva agravada, asociación ilícita fiscal y ocultamiento patrimonial.

La medida, ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, incluyó también el secuestro de documentación contable, dispositivos electrónicos, vehículos y la clausura de tres establecimientos identificados como posibles centros relevantes de la actividad ilegal.

Las firmas señaladas por el organismo fiscal son Vetra S.A., el corralón Casa Armando, Vermateriales S.R.L., la estación de servicio Combustibles Canning YPF y el proyecto inmobiliario Don Armando Club de Campo.

Los procedimientos fueron solicitados por la titular de la Fiscalía N°2 de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y estuvieron a cargo de la División Lavado I de la PFA. La indagación se inició a partir de una denuncia de ARCA por supuesta evasión sistemática del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias entre 2017 y 2022 atribuida a la firma Vetra S.A., dedicada a la venta de materiales para la construcción, ferretería y hormigón armado bajo el nombre comercial “Casa Armando”. Según documentos del expediente, la empresa tenía como responsable legal al momento de la denuncia a Carlos Gastón Greblo.

Durante los procedimientos se incautaron 30 vehículos, además de documentación contable y societaria, computadoras, celulares, discos rígidos, dinero en efectivo y contratos vinculados a diversos fideicomisos. Los allanamientos se extendieron a viviendas particulares, oficinas, depósitos, comercios y distintos predios conectados con las firmas investigadas.

Según la investigación, las empresas omitían declarar ventas reales, presentaban declaraciones juradas incompletas, utilizaban facturas apócrifas para inflar gastos y crear créditos fiscales ficticios, y registraban periodos enteros sin cumplir con las obligaciones de IVA y Ganancias.

Evasión agravada

Estas prácticas habrían generado un perjuicio millonario al fisco, superando los montos que tipifican el delito de evasión agravada. ARCA también detectó intentos de mudar el domicilio fiscal a una dirección inexistente y de designar a un supuesto prestanombre como director, maniobras destinadas a entorpecer los controles y ocultar responsabilidades.

Además, se ordenó la clausura preventiva de Casa Armando, de la estación de servicio Combustibles Canning YPF y del predio Don Armando Club de Campo para evitar que continúen posibles actividades ilícitas.

Los detenidos son Mauricio Armando Vedovato, Agustín Vedovato, Carlos Gastón Greblo, Andrés Antonio Cendra, Adolfo Bagatoli, Alexis Ian Da Fonseca, Amadeo Vedovato, Marco Agustín Vedovato y Diego Santo De Carlo. Estos detenidos quedaron a disposición del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que ahora analiza el material incautado y evalúa nuevas medidas dentro del avance de la investigación.

FN/LM/DCQ