Fuerte caída de la evasión del IVA: “Cayó a niveles mínimos históricos”

El economista, Félix Schmidt, conversó con Canal E y analizó los datos de evasión del IVA correspondientes a 2023 y los desafíos estructurales de la economía argentina. En este contexto, confirmó que, según el último informe del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad Austral, la evasión del IVA “cayó a niveles mínimos históricos desde que ellos lo miden”.

Félix Schmidt explicó que esta caída no implica necesariamente una mejora del comportamiento tributario, sino que responde a factores extraordinarios. “Principalmente por la sequía y por la mala campaña que había tenido durante el 2023 por el efecto de la sequía”, afirmó.

La influencia del agro en el sector impositivo

Asimismo, detalló que el agro fue determinante: “El sector agropecuario, que es el sector donde más cae la evasión debido a la mala campaña, le quedaron saldos positivos que eso permitió que en el neto de las cuentas les quede saldo a favor y que la evasión se vea compensada casi completamente”.

Sin embargo, Schmidt aclaró que esto no debe interpretarse como un avance en el cumplimiento fiscal: “No quiere decir que sean mejor pagadores, sino que compensaron pérdidas contra ganancias, IVA a favor, contra IVA en contra”.

Disparidad en la carga impositiva

A su vez, remarcó que este comportamiento refleja un problema estructural del sistema tributario argentino: “En Argentina hay sectores que tienen una carga impositiva proporcionalmente indirecta a lo que es su capacidad total de pago”.

Sobre los mecanismos de fiscalización, el entrevistado señaló que no hubo modificaciones sustanciales: “Los controles del ARCA suelen ser bastante estándares, en ese aspecto no es que se haya modificado tanto, salvo algunas cuestiones puntuales”. También se refirió al contexto macroeconómico que atravesó el período analizado, marcado por crisis encadenadas: “Durante el 2021 al 2023, prácticamente pasamos por pandemia, guerra, sequía”.

Respecto al funcionamiento productivo, recordó que la variabilidad del agro explica gran parte del fenómeno: “Durante la pandemia y la post pandemia, el campo estuvo algo afectado y en el 2022 tuviste un récord productivo y la sequía te tiró toda la producción abajo”.