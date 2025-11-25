El Gobierno denunció a una financiera cercana al Chiqui Tapia por evasión impositiva y supuesto lavado de activos

A través de la Dirección General Impositiva (DGI), el Gobierno denunció a una empresa financiera vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por supuesto lavado de dinero y evasión tributaria. La firma involucrada es Sur Finanzas, perteneciente a Maximiliano Ariel Vallejo.

De acuerdo a la investigación realizada por la DGI, la empresa que sponsorea a varios clubes de fútbol evadió en concepto del Impuesto al Cheque , durante los últomos años, un monto en torno a los $3.327.267.047.

“SUR FINANZAS PSP S.A. no ha detraído de las transferencias de sus clientes la suma de impuesto nominal – dejándose mencionado que los agentes no han detraído las transferencias entre cuentas de un mismo titular ni otras exenciones subjetivas y/u objetivas", señala el escrito de la denuncia interpuesta por el organismo de ARCA ante Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Maximiliano Ariel Vallejo y el Chiqui Tapia.

La DGI estima que, además, a través de la billetera virtual de Sur Finanza se habría lavado una suma considerable de dinero. La sospecha parte de las transferencias realizadas por pocos sujetos de baja capacidad económica que, sin embargo, llegaron a operar $818.000.000.000.

Ese monto habría sido operado en un 31% por sujetos no categorizados, dentro de los cuales el 9% son apócrifos (contribuyentes no confiables) y un 27% son monotributistas de escasa capacidad económica detectada, indicó La Nación.

Los antecedentes de Sur Finanzas

Sur Finanzas SA, fundada por Vallejo, comenzó a operar en 2023 aunque contó como antecedente a Neblockchain SA. Actualmente cuenta con 23 sucursales y, entre sus servicios, ofrece una billetera virtual, financiamiento pyme para el sector, préstamos personales, operaciones de descuento de cheques, cajas de seguridad y cajeros automáticos.

Las empresas financieras irrumpen en las camisetas y crean una tendencia en la Liga

Desde su lanzamiento, la financiera estuvo bajo la sospecha, en muy poco tiempo se desarrolló y comenzó a sponsorear clubes de fútbol. Ese mismo año apareció como patrocinante principal en las camisetas de Banfield, Platense, Deportivo Morón (a través de una subsidiaria, Sur Cambio) Barracas Central y de Atlanta.

Uno de los escándalos más resonantes fue cuando la firma de Vallejo llegó a un preacuerdo con Racing para convertirse en el sponsor principal a cambio de US$ 1.200.000. y trascendió que uno de los supuestos accionistas de la compañía era Raúl “Huevo” Escobar, un exjefe de la barra brava del club albiceleste.

LM/DCQ

