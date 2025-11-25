Este lunes por la noche el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió a través de su cuenta personal en la red X, un análisis con datos estadísticos sobre decisiones arbitrales. En ese documento afirmó que, desde la llegada de Claudio “Chiqui” Tapia a la presidencia de la AFA, "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas Central". El presidente Javier Milei lo avaló al citarlo y calificarlo como "demoledor resultado".

Además, el mandatario fue más lejos y publicó otro tuit en el que se ve una camiseta de Estudiantes de La Plata acompañada del texto: "Honor a la Escuela de Don Osvaldo", en referencia a Osvaldo Zubeldía, el director técnico del "pincha" que ganó tres Copas Libertadores y la Copa Intercontinental de 1968.

"Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos", indicó Sturzenegger en su publicación, y cerró su comentario con la expresión irónica: “¡Secame una nuca!”.

Gráfico con fallos a favor de Barracas Central

En el informe que el funcionario anexó en ese mismo posteo —titulado “Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central”— se afirma que el club cuyo estadio renovado lleva el nombre del titular de la AFA recibió, desde 2017, “un trato arbitral favorable”. El texto también sostiene que esa situación derivó en que Barracas “obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual”.

Gráfico con fallos en contra de Barracas Central

El documento puntualiza que el análisis se realizó “en un método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning” y concluye que el equipo que este lunes accedió a los cuartos de final del torneo Clausura de Primera División “obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin Tapia en la presidencia de AFA”.

“En términos deportivos, se estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más (dependiendo de la especificación utilizada) de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, señala también el estudio que difundió Sturzenegger.

Para la elaboración del informe, se detalla que “se utilizaron datos de todos los partidos disputados por los equipos que compitieron en las mismas categorías que Barracas Central durante los últimos 10 años”.

En paralelo, el texto añade que “los datos fueron obtenidos de la plataforma especializada BeSoccer” y que “la base de datos incluye información de la Primera B Metropolitana (2010–2019), la Primera Nacional (2019–2021) y la Primera División (2021–presente)”.

El presidente Javier Milei apoyó el informe de Federico Sturzenegger: "Demoledor"

El presidente Javier Milei manifestó su apoyo a la publicación de Sturzenegger sobre la presunta influencia de Claudio Tapia en los fallos arbitrales a favor de Barracas Central, y la calificó como un “demoledor resultado”. “El trabajo en cuestión demuestra con estadísticas duras la irregularidad en los arbitrajes que muchos susurran y que nadie denuncia. Fin”, escribió el Presidente en la red social X.

Antes de esta controversia, cuando la AFA designó a Rosario Central como campeón de la Liga de Fútbol, el mandatario también había recurrido a las redes para avalar el gesto de Estudiantes de La Plata, cuyo plantel dio la espalda al equipo rosarino al momento de su ingreso a la cancha. "Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin", expresó Milei entonces, en alusión a Osvaldo Zubeldía, entrenador que conquistó tres Copas Libertadores y la Copa Intercontinental de 1968 frente al Manchester United.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, figura entre los dirigentes que cuestionan la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino —encabezada por Tapia— y se mostró alineado con la propuesta de habilitar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol local.

