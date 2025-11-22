AFA en la mira: entre polémicas y el miedo de todos a hablar

Luego de otro escandaloso partido de Barracas Central, el cordobés Tomás Guidara, futbolista de Huracán, soltó una frase que sintetiza el momento del fútbol argentino: “Te tenés que callar… si hablás, te perjudican…” Una sentencia que abarca a todos los protagonistas: jugadores, técnicos y dirigentes. Levantar la mano es una obligación, mientras tanto AFA se lleva por delante el “juguete más precioso” que teníamos los argentinos. Por eso, muchos hinchas, enojados, molestos y cansados con esta situación en los últimos días vandalizaron varios murales dedicados a los campeones del mundo, con la leyenda: “el Mundial más caro de la historia”.

Es que todo lo que está sucediendo en el fútbol argentino presidido por Claudio Tapia asoma como dudoso. Ya no quedan opositores públicos, porque los que se levantaron en contra, terminaron, luego, pidiendo disculpas. El poder es muy pesado. Dudas, torneos que cambian de reglamento constantemente, arbitrajes más que polémicos y la lista sigue.

Esta semana fue un carnaval de situaciones insólitas. La Primera Nacional ofreció una postal dolorosa: la semifinal entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que debía definir un paso deportivo, terminó convertida en un cuadro de violencia absurdo. Empujones, corridas, gritos y, de inmediato, el desborde: la policía arrojó gas pimienta contra los futbolistas visitantes. Caos.

En tanto, en Primera División, la llama volvió a encenderse en el encuentro entre Barracas Central –club del presidente de AFA– y Huracán, cuando el árbitro Andrés Gariano cobró dos penales contra el ‘Globo’ mediante el VAR. Uno fue detenido, el otro significó el 1-1 final. Tras el cierre, el DT Frank Kudelka buscó explicaciones y se topó con una frase del árbitro que se vio en cadena nacional: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”. La sospecha, esta vez más explícita, volvió a instalarse como un huésped permanente.

En las últimas horas, ‘Chiqui’ Tapia participó en el Olé Summit en la Usina del Arte de La Boca, y en el evento, el dirigente respaldó a los árbitros. “Tan malo el arbitraje argentino no es. Estoy convencido”, dijo. Para reafirmarlo, destacó que tres árbitros argentinos se prepararán en la pretemporada para el próximo Mundial. Mientras tanto, Kudelka renunció a su cargo.

Luego, llegó el insólito título “de escritorio” (Campeón de Liga) al Rosario Central de Ángel Di María. No es que el Canalla no lo merezca, el problema son las formas. Nunca se cuidan las formas. Esta decisión causó sorpresa y mucho ruido en la dirigencia de los clubes, porque sumó otro capítulo de desprolijidad. Pero casi nadie eligió alzar la voz.

Sólo Estudiantes de La Plata, a través de un posteo en la red social X. Como suele ocurrir, rápidamente llegaron los misiles desde AFA. Varios coinciden con lo que el club platense hizo público, y aseguran que no hubo votación, sino que se planteó el cambio y punto.

Uno que se animó a alzar la voz fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Tras el descenso de Godoy Cruz, el funcionario apuntó directamente contra la conducción del fútbol argentino, denunciando la desorganización de los torneos y los permanentes cambios en los sistemas de descenso. “El fútbol argentino pasa por un pésimo momento. Está tapado por el éxito de la Selección, que es una cucarda que nos encanta, pero no puede ocultar la mala organización del torneo”, expresó, poniendo en palabras lo que tantos sienten, pero pocos se animan a decir abiertamente.

Otro que habló fue el español Javier Tebas. El presidente de la Liga española había comentado que sufre “por cómo está” el futbol argentino. Ahí apareció Tapia respondiendo: “Nuestro torneo no es una liga para pocos: es popular, competitivo y formador”.

Datos, no opinión



A propósito de números, que es algo con el que desde AFA suelen sacar pecho por lo que genera la Selección argentina de Lionel Messi, vale resaltar un informe de Sport Insider. El mismo revela la creciente brecha económica entre los grandes mercados del fútbol mundial y el resto de los países. Inglaterra, Alemania, España, Italia, Francia y Brasil concentran más del 80% de los ingresos globales. Y, en ese contexto, según explicó Big Data Sports, Argentina opera en escalas que hoy no alcanzan ni a un club europeo de segunda línea.

El Relatório de Finanças do Futebol no Mundo 2024/2025 fue producido por Sport Insider, medio especializado en la economía del deporte, y expone que Argentina es potencia futbolística, pero que genera un “mercado chico”. Esta producción expone que nuestro país no integra los 10 mercados más grandes del mundo, que el ingreso promedio de los clubes está entre 30 y 35 millones de euros, con excepciones para Boca y River, que duplican esas cifras.

A propósito, el Millonario y el Xeneize concentran más del 50% de los ingresos de la liga. Otro dato no menor, que llamó la atención a quienes realizaron la investigación: muchos clubes viajan 12 horas en colectivo para disputar partidos oficiales, una señal del deterioro económico. Y para cerrar: el 60% del flujo anual proviene de la venta de jugadores.

Estos ítems son contundentes para hacer un análisis de lo que está sucediendo, ya que, explica Big Data Sports, “el fútbol argentino es un mercado con ciclos muy cortos, alta vulnerabilidad macroeconómica y dependencia total del mercado internacional”. Algo muy similar a lo que denunciaba hace unos meses atrás Talleres.

“AFA rica, clubes pobres”, era la frase con que se solía criticar a la gestión de Julio Grondona. Del “todo pasa” de Grondona al “no trates de entenderlo”, sin escalas. Luego de la eliminación de Deportivo Morón, el técnico cordobés Walter Otta expresó: “No tengo más ganas de dirigir, no tengo más fuerzas”. Esto en referencia de que el DT no pudo estar en ese partido, debido a que AFA le abrió un expediente por supuestamente declarar que “ir contra Madryn es ir contra el caballo de los comisarios Tapia y Toviggino; lo que han hecho estos dos personajes con el fútbol es irremediable”. Se supo que Otta jamás dijo eso, que era una fake news. Sin embargo, no hubo caso, fue sancionado, no estuvo en el partido y su equipo fue eliminado. No trates de entenderlo, y menos de criticarlo.