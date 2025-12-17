El gremio que representa a los controladores aéreos inició a las 8 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre, un paro que afectará los despegues de vuelos nacionales en todas las terminales aeroportuarias del territorio nacional y se prolongará durante tres horas, hasta las 11. Un total de 100.000 pasajeros sufrirán contratiempos por la paralización de la actividad durante las cinco jornadas de protesta, que culminarán el lunes 29 de diciembre.

Desde la cúpula sindical de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación, sostienen que “existen acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras la paritarias cerradas hace más de tres meses”.

Paro de controladores aéreos: fechas de las medidas, vuelos nacionales e internacionales afectados y alcance del conflicto

Las acciones de los trabajadores nucleados en ATEPSA, se extenderían hasta la semana próxima, con nuevas “interrupciones escalonadas” del servicio aeronáutico en todo el país.

Comenzó el paro de controladores aéreos en todo el país

El cronograma del paro nacional de controladores aéreos precisó que la medida sólo alterará los despegues de aeronaves, es decir, que se verán restringidas las autorizaciones de aeronaves en tierra.Como así tampoco se recibirán o transmitirán planes de vuelo en el rango de horario durante el que se desarrollará el cese de la actividad.

Qué días y horarios habrá paro de controladores aéreos

-Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

-Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

-Martes 23 de diciembre, de 19 a 22 horas: interrumpidos los vuelos con destino nacional en todos los aeropuertos del país.

-Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17 horas: interrumpidos los vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

-Lunes 29 de diciembre, de 08 a 11 horas: interrumpido todo el servicio, vuelos nacionales e internacionales, en todos los aeropuertos del país.

Paro de controladores aéreos: el conflicto ya provoca demoras y reprogramaciones

Por medio de un comunicado institucional, desde ATEPSA que “quedan exceptuadas de la medida todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de estado y/o búsqueda y salvamento”.

Paro de controladores aéreos en todo el país

Ante este escenario de conflicto, los actores intervinientes: la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y ATEPSA, mantendrán una reunión hoy a partir de las 10 de la mañana para negociar y desactivar la medida de fuerza.

Comunicado de EANA: “Pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, en plena época de fiestas de fin de año”

A través de un comunicado oficial de prensa, EANA expresó su firme rechazo a “las inadmisibles medidas de fuerza” anunciadas por ATEPSA.

Desde la Empresa Argentina de Navegación Aérea manifestaron que “las mismas pretenden afectar un servicio esencial garantizado por ley, interrumpiendo el normal desarrollo del transporte aéreo de pasajeros en plena época de Fiestas de fin de año”.

“Si bien el cronograma anunciado dice afectar solo a los despegues de las aeronaves, las acciones no impactan exclusivamente sobre los mismos, sino también sobre todo el itinerario aeronáutico”, enfatizaron desde EANA por medio del descargo institucional.

En esta línea, explicaron que “un vuelo que no despega en la franja horaria establecida por el paro, no puede cumplir su arribo previsto, afectando también a su regreso, y de esta manera, impactando sobre todas las operaciones aéreas sucesivas”.

PM/LT