Chiqui Tapia se viste de amarillo y recibe con brazos abiertos a Mercado Libre, la empresa de Galperín

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Mercado Libre anunciaron un acuerdo de patrocinio que convierte a la empresa en el nuevo Naming Sponsor de la Liga Profesional de Fútbol por los torneos 2026 y 2027. La alianza fue presentada oficialmente este 31 de octubre en Buenos Aires y marcará el inicio del “Torneo Mercado Libre 2026”, con vigencia hasta diciembre de 2027.

El convenio une dos grandes pasiones argentinas: el fútbol y la tecnología. Según informó la AFA, el objetivo es fortalecer el alcance federal y emocional del torneo, potenciando la presencia del deporte en todo el territorio nacional a través de activaciones y experiencias para los hinchas.

El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, celebró el acuerdo y destacó la importancia de sumar marcas de primer nivel: “Es un orgullo anunciar a Mercado Libre como Naming Sponsor de la Liga Profesional. Este vínculo refuerza nuestro proyecto de expansión federal y consolida relaciones con empresas que confían en nuestro crecimiento”, señaló.

Por su parte, Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, subrayó el compromiso de la compañía con el desarrollo local: “Es un orgullo enorme que el torneo lleve nuestro nombre. Mercado Libre nació en Argentina, y estar presentes dentro y fuera de la cancha refleja nuestra identidad y cercanía con la gente”.

Desde el área de marketing de la empresa, Juan Lavista, vicepresidente del sector, destacó que el acuerdo busca celebrar la conexión emocional entre el fútbol y los argentinos mediante activaciones, sorteos, premios exclusivos y experiencias para los usuarios de la plataforma.

En tanto, Leandro Petersen, gerente de Marketing y Comercial de AFA, resaltó que la incorporación de Mercado Libre reafirma la estrategia de la entidad de sumar patrocinadores de alto perfil:

“Mercado Libre podrá ofrecer a sus usuarios experiencias únicas en todas las canchas del país. Este acuerdo fortalece la propuesta de valor de la Liga Profesional y su proyección de marca”.

Con este nuevo acuerdo, la AFA consolida su política de alianzas estratégicas con marcas líderes y refuerza el posicionamiento de la Liga Profesional como una de las competencias deportivas más atractivas de la región.