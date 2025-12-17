Cristina Kirchner: "El único '¡Flota! ¡Flota!' es el que usan los chicos en la pileta"

La expresidenta Cristina Kirchner salió a cruzar al Gobierno de Javier Milei por la medida que ata las bandas del dólar al índice inflacionario.

“El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado”, lanzó la ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria condenada por la Causa Vialidad.

En una publicación en sus redes, citó varias de las frases que usaron el Presidente y sus funcionarios para defender las medidas económicas y en un párrafo aparte ironizó con una de ellas:

“Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta”.

Más adelante en el posteo, atacó al Gobierno por la economía "en caída libre" y por la Inversión Extranjera DIrecta (IED) negativa.

"Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones", remarcó.

Sobre ese tema, resaltó: "A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones".

La exmandataria dijo además que pese a estar atado al "dogma monetarista" al explicar la inflación, Milei "en los hechos ya se dio cuenta de que es el dólar", pero "no le encuentra el agujero al mate".

El posteo completo de Cristina Kirchner sobre las últimas medidas económicas

En el 2023 fue la dolarización… ibas a recibir dólares en lugar de pesos por tu trabajo o tu salario. En el 2024, otra vez fue la dolarización, pero esta vez era endógena por competencia de monedas… los dólares iban a salir de los colchones desplazando a los pesos.

En el 2025 fue el dólar entre bandas y con crawling-peg (devaluación mensual del 1% primero y del 1,5% después). El martes pasado, el Banco Central anunció un nuevo estreno para el 2026… el dólar indexado.

A través de su presidente Santiago Bausili, socio del Toto Caputo en mesa de dinero bajo apariencia de consultora, presentó el dólar indexado por el índice de precios al consumidor que dice el INDEC de Milei y Lavagna (aunque después digan que lo que se indexa son las bandas).

Todo este trayecto de anuncios de una política monetaria distinta por año, sin que se cumpla ninguna, fue acompañado por Milei y Caputo con frases tales como: “La economía va a subir como pedo de buzo”, o “agarrá los pesos y comprá, no te la pierdas, campeón” o una de las últimas… “Los dólares nos van a salir por las orejas”. Sin olvidar, por supuesto, el espectáculo de los funcionarios de economía, el Banco Central y el mismísimo Milei, gritando en un canal de streaming… “¡Flota! ¡Flota!”.

Lo cierto es que la economía está en caída libre porque el consumo no repunta. Los dólares no salen por las orejas sino para afuera del país, por aumento de las importaciones, el turismo emisivo, la compra de bienes y servicios por plataformas digitales globales, por pago de intereses de la deuda y hasta por Inversión Extranjera Directa (IED) negativa… Sí… ¡por primera vez desde el año 2003 la inversión extranjera es negativa! Desde que Milei asumió en diciembre de 2023 hasta octubre de 2025 la IED tiene saldo negativo de USD 1.327 millones.

Empresas extranjeras se van, como por ejemplo PETRONAS que llegó al país en el 2014 para invertir en Vaca Muerta y era la columna vertebral del mega proyecto de GNL en Bahía Blanca. Y en cuanto al “¡Flota! ¡Flota!”... el único que conozco es el que usan los chicos para jugar en la pileta.

P/D 1: Por más que Milei siga aferrado, en público y en lo discursivo, al dogma monetarista de que “la inflación es solo y siempre un fenómeno monetario”, en los hechos ya se dio cuenta que es el dólar, y está más que claro que no le encuentra el agujero al mate… Es que una cosa es hablar en la tele y otra cosa sentarse en el sillón de Rivadavia y gobernar el país con la gente adentro.

P/D 2: A propósito de la Inversión Extranjera Directa… los registros más altos de IED, con saldo positivo desde el año 2003, fueron los correspondientes a los dos gobiernos que tuve el honor de presidir: Periodo 2007-2011: saldo positivo de USD 16.213 millones. Periodo 2011-2015: saldo positivo de USD 13.487 millones. Y pensar que los medios de comunicación, las consultoras económicas y la oposición nos decían que ahuyentábamos las inversiones, amigo…

