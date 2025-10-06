lunes 06 de octubre de 2025
Las polémicas arbitrales que beneficiaron a Barracas Central bajo la lupa de Cueste lo que Cueste

Estudiantes de La Plata y Barracas Central empataron en un partido marcado por la polémica, con dos fallos que impactaron directamente en el resultado y favorecieron a la visita en Uno.

Barracas Central empató con Estudiantes en La Plata
Barracas Central empató con Estudiantes en La Plata | @BarracasCentral

Ni Estudiantes ni Barracas Central lograron cortarse como únicos líderes de la Zona B, aunque el empate 1-1 dejó a ambos entre los cuatro punteros. El equipo que impulsó la carrera dirigencial de Claudio Fabián Tapia volvió a quedar en el centro de la escena con polémicos fallos que lo beneficiaron.

Estudiantes reclamó infracción al juez Nazareno Arasa en la acción previa al gol con el que Jhonatan Candia empató para Barracas Central. Luego, la tecnología mostró un polémico trazado de líneas en el tanto anulado a Tiago Palacios, con el que Estudiantes se ponía 2-1.

Durante la última fecha, Belgrano de Córdoba había sufrido un insólito gol anulado en el Estadio Claudio Fabián Tapia, con una infracción inexistente que le privó de empatar ante Barracas.

La crisis del arbitraje argentino sigue sumando capítulos, y muchas actuaciones de los jueces incrementan las sospechas, con equipos que repiten marcados beneficios.

