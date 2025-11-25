Milei exhibió una camiseta de un club argentino en plena polémica con AFA

La polémica generada en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por el “pasillo de espaldas” que los jugadores de Estudiantes de La Plata le hicieron a Rosario Central sumó un inesperado protagonista: el presidente Javier Milei.

En medio de la investigación iniciada por el Tribunal de Disciplina de la AFA contra el club y sus jugadores, el mandatario utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para sentar una clara postura en favor del “Pincha”.

Desde la Quinta de Olivos, Milei tuiteó una foto de la camiseta de Estudiantes delante de una escultura de madera de un león, acompañada de un mensaje conciso que hace referencia a una de las figuras más importantes de la historia del club. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió.

La frase alude directamente a Osvaldo Zubeldía, el histórico entrenador que marcó una era en el club platense y sentó las bases de su identidad futbolística, conocida popularmente como “la Escuela de Estudiantes”.

El gesto del presidente es un respaldo público al club en un momento sensible, justo cuando la AFA evalúa aplicar sanciones a la dirigencia y a los futbolistas de Estudiantes por incumplir el protocolo de reconocimiento al Campeón de Liga 2025 (título obtenido por Central a través de la controvertida tabla anual).

La publicación de Milei añade un elemento político a una disputa que ya era intensa en el ámbito deportivo y reglamentario.

El exárbitro Javier Castrilli apuntó con dureza contra la conducción arbitral y acusó un sistema de poder sostenido en el miedo, la manipulación y la compra de voluntades. Castrilli afirmó que el manejo actual del referato argentino atraviesa una crisis profunda y que la situación no sorprende a quienes la siguen de cerca desde hace años.

El exjuez aseguró que “el arbitraje se usó para construir poder a través del miedo y la esperanza” y que los responsables “eligen el terror, gobiernan como una dictadura”. A su vez, Castrilli sostuvo que existe un entramado de intereses que incluye “dinero sucio” destinado a “comprar voluntades de dirigentes”, con una estructura consolidada a partir del fútbol del interior.

“El poder lo construyeron con el fútbol del interior, Toviggino estuvo siempre vinculado a eso, vio el negocio”, expresó. Castrilli remarcó que la situación actual no surge de manera repentina. “La prensa toma nota ahora que llegó a Primera, pero esto pasa hace años”, señaló.

Recordó que en 2018 ya había advertido el escenario que se avecinaba: “Le dije a Mariano Closs que todavía no habíamos visto lo peor”. El exárbitro también se refirió al plantel arbitral que hoy ocupa lugares centrales y en ese aspecto aseguró que los consideraba “sicarios” y que los equipos rivales “sabían que los iban a ejecutar”.

Castrilli agregó que el problema superó cualquier duda razonable: “No son árbitros con sospechas, ya no existe la sospecha”. Según su visión, incluso quienes desean impartir justicia con corrección se encuentran condicionados: “Aunque quieran dirigir bien no pueden”.

Finalmente, comparó la situación con la etapa de Julio Grondona. Señaló que el histórico dirigente “no era un santo”, aunque aplicaba una regla tajante ante cualquier duda respecto del comportamiento de un árbitro. “Ante la menor sospecha de un árbitro dejaba de dirigir”, sentenció.

