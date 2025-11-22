Vendetta de Tapia-Toviggino: Estudiantes deberá hacer "pasillo" para homenajear a Central por el título inventado

Por orden de la AFA, los jugadores de Estudiantes deberán formar un “pasillo” como manera de agasajar, reconocer y felicitar a sus colegas de Rosario Central antes del partido que se realizará este domingo 23 de noviembre en el estadio Gigante de Arroyito, por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, una decisión que parece tomada para hacer enojar a Juan Sebastián Verón, presidente del club de la Plata, quien se había animado a cuestionar la insólita decisión de Tapia y Toviggino, anunciando un "campeón" de una competencia que se desconocía durante el Clausura.

El organismo oficializó la medida este sábado a través de un comunicado: “Tal como se viene realizando en las competiciones organizadas por la LPF, en la salida de los equipos se realizará un pasillo entre jugadores visitantes y niños escoltas, para recibir al recientemente designado Campeón de la Liga 2025”.

Broun y Di María, posando con la insólita copa que creó la AFA con los campeonatos casi finalizados.

La decisión se tomó poco después de la inesperada premiación del equipo rosarino, que recibió esa copa por haber conseguido más puntos en la tabla anual, lo que le valió ser declarado "campeón" antes del arranque de los playoffs. El tema generó tal revuelo entre los hinchas que 24 horas después, Rosario Central, Di María y Chiqui Tapia seguían siendo las tendencias principales de X a nivel nacional. El episodio generó un rechazo tan pronunciado, que hasta un mural de Di María en Rosario, por sus inicios en el barrio El Torito, fue vandalizado y dejaron pintadas agraviantes para el delantero canalla.

Según informó la AFA, este reconocimiento para Rosario Central fue decidido con el voto unánime de los representantes de los 30 equipos que integran el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol; sin embargo, el presidente de Estudiantes aseguró que no hubo tal acuerdo. Por su parte, Matías Mariotto, presidente de Banfield, sugirió que no existió la votación, sino que "Tapia hizo la propuesta y nadie se opuso".

Por si esto no fuera suficiente, se generó otra polémica porque la copa, supuestamente, fue entregada antes de terminar la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA. Según la Agencia Noticias Argentinas, se publicó una foto del arquero Jorge Broun con el trofeo a las 13:22 del pasado jueves, pero, según el acta oficial, el encuentro terminó a las 13:30.

El polémico título de Rosario Central: una nueva mancha para la AFA

Con este contexto sumamente conflictivo, este domingo, el equipo rosarino y Estudiantes definirán la clasificación para la próxima fase del Torneo Clausura..

Juan Sebastián Verón

Toviggino contra Verón

Verón cuestionó la copa para Central publicando un tuit en el que decía: “El Club Estudiantes de La Plata comunica a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, no se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025”.

El tuit de Pablo Toviggino contra Verón

Pero el siempre locuaz Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de confianza de Tapia, le respondió diciendo: “¡Sir, Sir, Sir! No podías quedarte atrás, tenías que ser parte de la campaña mediática de desestabilización y terrorismo contra la AFA y sus Dirigentes. ¡Dale, Miamense, vení a una reunión de Comité Ejecutivo, así conoces la dinámica del Fútbol Argentino, que te hizo ser quien sos, pecho frío! ¡Me olvidaba! Sí, se votó por unanimidad, con tu Club presente en su vicepresidente. En fin…”.

