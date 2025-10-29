Rosario Central, el mejor equipo del año: solidez, jerarquía y una identidad que no se negocia

Rosario Central atraviesa un momento brillante. A falta de tres fechas para el final del campeonato, el equipo de Ariel Holan se erige como el mejor conjunto del año en el fútbol argentino. No sólo lidera la tabla anual con una diferencia considerable, sino que también combina regularidad, personalidad y una idea clara de juego que lo distingue del resto.

El análisis del Rosario Central de Holan por Cueste lo que cueste

El proyecto comenzó con una decisión clave: la llegada de Ariel Holan al banco de suplentes. El técnico le dio una identidad ofensiva, pero equilibrada, a un plantel que aprendió a competir y a sostener su rendimiento a lo largo de los dos torneos del año. Los números hablan por sí solos: sólo dos derrotas en todo 2025, ante Boca y Huracán, y un invicto prolongado en condición de local.

En la primera parte del año, Central lideró el Grupo B con 35 puntos, impulsado por el talento de Campaz (5 goles) y la visión de juego de Malcorra, quien sumó cinco asistencias y cuatro tantos. Ya en el Clausura, el equipo se potenció con la llegada de Ángel Di María, Alejo Véliz.

Uno de los secretos del éxito canalla está en la pelota parada: el 50 % de los goles del equipo llegó por esa vía. Con Di María y Malcorra como lanzadores de lujo y Véliz, Quintana y Komar como cabeceadores potentes, Central se volvió letal en el juego aéreo. A esto se suman 7 goles de penal, un gol olímpico y un tanto de tiro libre directo, muestra del poder técnico de sus ejecutores.

En total, Central acumula 39 goles a favor y es el equipo que menos tantos recibió en toda la temporada (14). Además, es el mejor visitante del fútbol argentino, con 30 de 45 puntos obtenidos fuera de casa.

El Central de Holan no solo gana: juega con criterio, convicción y sentido colectivo. La conexión entre Di María, Malcorra y Campaz promete ser el eje de un equipo que aún tiene margen para crecer. Por eso, más allá de cómo terminen los playoffs, a esta altura del año nadie puede discutirlo: Rosario Central es el mejor equipo del fútbol argentino.