La recaudación tributaria cayó por cuarto mes consecutivo según datos oficiales

La recaudación de Recursos Tributarios de noviembre alcanzó los $15.598.232 millones, con una variación interanual de 19,7%, según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

A pesar de este dato, que a priori es positivo, la realidad es que según Nadin Argañaraz, Presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 8,7% real interanual durante noviembre de 2025". Con este dato, "se registró la cuarta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total", añadió.

El economista también aseguró que "al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la variación real interanual sería negativa de 3,6%".

Desde ARCA afirmaron que la variación interanual de este mes se vio afectada por la alta base de comparación debido a los ingresos extraordinarios de noviembre 2024. En ese mes había ingresado recaudación proveniente de los siguientes conceptos:

La moratoria (Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social -Ley 27.743): por ingresos del pago a cuenta del plan amplio con condonación del 20% de los intereses. También habían ingresado cuotas por las adhesiones realizadas en los meses de agosto, septiembre y octubre 2024 a través del plan de tres cuotas.

Anticipos de Ganancias y Bienes Personales - personas humanas del período fiscal 2024, por el corrimiento de los vencimientos de ese año.

El Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.

El Impuesto de Regularización de Activos: por el vencimiento de la adhesión al Régimen y del pago adelantado de no menos del 75% deL Impuesto Especial de Regularización (Etapa 1 – única para regularizar fondos).

El Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP): por el vencimiento del pago inicial (75%) para aquellos bienes regularizados en la Etapa I. Sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 29%.

Recaudación tributaria noviembre 2025: cuánto recaudó cada impuesto

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $5.461.513 millones y tuvo una variación interanual de 27,9%. El IVA Impositivo aumentó 24,4%, en tanto que el IVA Aduanero se incrementó en 19,6%.

La recaudación tributaria cayó en octubre por tercer mes consecutivo en términos reales bajo un esquema súper regresivo

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 27,7%, recaudando $3.355.886 millones. Este mes operó el vencimiento del saldo de declaración jurada para las sociedades con cierre de ejercicio en junio. Este constituye el segundo en importancia luego del cierre de diciembre.

En el Impuesto a los Créditos y Débitos se alcanzaron $1.249.678 millones, con un incremento interanual de 24,4%. Incidió negativamente que este mes contó con un día hábil menos en relación al año anterior.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 29,8%, alcanzando $3.825.861 millones. Incidió favorablemente el aumento de la remuneración bruta promedio.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 240.207 millones con una variación interanual negativa de -59,3%.

En Derechos de Importación y otros ingresaron $598.429 millones con una variación de 59,6%

En Bienes Personales se alcanzaron $58.174 millones con una variación interanual negativa de -52,6%.

En Impuesto a los Combustibles ingresaron $446.536 millones con una variación interanual de 53,7%. El incremento se explica en mayor medida por las actualizaciones del impuesto.

FN / EM