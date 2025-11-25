La evasión del IVA acumuló un 42% en 2023 y registró una caída del 7% en comparación el 2022, registrando una merma en sus niveles por segundo año consecutivo, según lo indicó en su último informe el Centro de Estudios Tributarios (CET) de la Universidad Austral.

Con respecto a la diferencia entre el crecimiento de la recaudación y el de la actividad gravada, mientras que la primera creció un 139%, la segunda lo hizo un 167%. Por lo que destacaron un mayor cumplimiento tributario atribuible a esta baja de la evasión

Por su parte, el índice interbanking (elaborado por Interbanking S.A.), indicó que entre 2019 y 2023 crecieron un 15,3% los CUITs jurídicos registrados en el sistema financiero y un 42,6% las cuentas bancarias asociadas a esos CUITs.

La cantidad de transacciones financieras entre empresas mostró un incremento del 9% en 2023, liderado por las MicroPyMEs, seguido por las PyMEs y luego las Medianas y Grandes empresas.

En el informe se destacó que, de esta manera, “la digitalización de la economía parece ser un factor positivo y fundamental en la caída de la evasión”.

El agro y el comercio son los sectores con mayor caída

El informe que realiza el CET analiza una serie que comenzó en 2004 con el primer relevamiento y continuó de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

Detectaron que 2023 es el segundo año consecutivo en el que ningún sector presentó un incremento de la evasión. Resaltando el agro con 66% y el comercio con 14% como los sectores con caídas más significativas.

En el caso del agro, en 2023 es que presentó enormes saldos a favor de IVA, aunque menos de los que podría haber tenido debido al derrumbe de sus ventas, lo que convirtió en nula su evasión.

A la situación estructural que presentó el agro de tener alícuotas asimétricas (10,5% de IVA para sus ventas y 21% para la mayoría de sus compras) se le sumó la peor campaña en 20 años (2022/2023) debido a la sequía, haciendo imposible tener ventas que compensen el IVA generado por las compras ya realizadas.

De acuerdo con datos de la Bolsa de Cereales, todos los cultivos estuvieron por debajo de las proyecciones de producción esperadas -a excepción del girasol que produjo lo esperado- y con rindes por debajo del promedio de las últimas 5 o 10 campañas, según cada caso.

A excepción de esta situación del agro, se mantiene el ranking de sectores de los últimos 5 años, con la construcción y los servicios a la cabeza.

El estado pierde recursos por al menos 20 puntos del PBI

La evasión estimada en nuestro país provoca una pérdida de recursos equivalente al 21% del PBI. Los tres sectores que combinan mayor participación en la recaudación potencial y mayor evasión podrían aportar recursos por 18% del PBI: el sector servicios contribuiría con 11%, el comercio con 4% y la construcción con 3%.

En contraste, el agro, la minería y la industria poseen un menor potencial de aporte de recursos, ya sea por su baja participación en la recaudación potencial o porque presentan menores niveles de evasión.

En términos generales, se mantiene la regla de que una mayor evasión del IVA se asocia a una mayor incidencia del empleo asalariado no registrado, y viceversa. Aunque históricamente el agro y la construcción eran excepciones a esta relación, en 2023 el agro profundizó la anomalía: registró una fuerte caída en la evasión sin que ello se tradujera en una reducción del empleo informal.

Más allá de este comportamiento atípico registrado en 2023, el sector agropecuario viene mostrando una tendencia sostenida a la baja en su evasión, mientras que el nivel de empleo no registrado se mantiene sin cambios.

