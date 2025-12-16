La Cámara de Diputados de la Nación fue convocada a una sesión especial para el próximo 17 de diciembre de 2025 a las 14:00 horas, con el objetivo de debatir tres proyectos clave enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 y la reforma tributaria.

La convocatoria fue solicitada por el diputado Gabriel Bornoroni, junto a otros legisladores, y formalizada mediante una comunicación firmada por el secretario parlamentario, Adrián Pagán.

Presupuesto 2026: el eje central de la sesión

El principal punto del temario será el tratamiento del Expediente 0014-JGM-2025, correspondiente al Mensaje N° 0104/2025, que contiene el proyecto de ley de Presupuesto 2026, enviado al Congreso el 15 de septiembre de 2025.

Se trata de una de las discusiones más relevantes del cierre del año legislativo, ya que define el marco de ingresos, gastos, prioridades fiscales y proyecciones macroeconómicas para el próximo ejercicio, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público y búsqueda de equilibrio fiscal por parte del Gobierno nacional.

Reforma tributaria y Régimen Penal Tributario

El segundo proyecto incluido en la convocatoria es el Expediente 0003-PE-2025 (Mensaje N° 0014/2025), presentado el 5 de junio de 2025, que propone reformas al procedimiento tributario y al Régimen Penal Tributario, junto con modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación.

La iniciativa apunta a introducir cambios estructurales en el sistema impositivo y en el marco sancionatorio, con el objetivo de mejorar la eficiencia recaudatoria, reducir la litigiosidad y actualizar normas clave para la relación entre el fisco y los contribuyentes.

Otro punto del temario: Marco permanente para la sostenibilidad fiscal y monetaria

El tercer punto del temario corresponde al Expediente 0011-PE-2025 (Mensaje N° 0029/2025), también fechado el 15 de septiembre de 2025, que establece un marco jurídico-institucional de carácter permanente destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Este proyecto se inscribe en la estrategia del Gobierno de dotar de mayor previsibilidad al programa económico, reforzando reglas fiscales y compromisos de largo plazo en materia monetaria.

Una sesión clave para el cierre del año legislativo y cómo arranca el 2026

La sesión especial del 17 de diciembre se perfila como una de las más relevantes del tramo final del año parlamentario, tanto por el peso político del Presupuesto 2026 como por el alcance de las reformas tributarias y fiscales incluidas en el temario.

El resultado del debate será seguido de cerca por los mercados, las provincias y los sectores productivos, en un contexto en el que el oficialismo busca consolidar señales de disciplina fiscal y estabilidad macroeconómica de cara a 2026.

Finalmente, la hoja de ruta del oficialismo para el año próximo se completa con otras jugadas. Mientras intentará aprobar esta semana la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal en el marco de la convocatoria a extraordinarias, las reformas vinculadas al Consejo de Mayo quedarán para el segundo llamado a extraordinarias, previsto para la segunda quincena de enero y el mes de febrero, supo NA de un diputado oficialista que tiene llegada permanente a la Casa Rosada.

Se trata de la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma del Código Penal y la reforma a la Ley de Glaciares, cuyos principios rectores y lineamientos centrales fueron presentados hoy por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en una reunión con la totalidad del bloque libertario en Diputados.

Tanto la reforma laboral como la reforma a la ley de Glaciares comenzarán su derrotero en el Senado la próxima semana. En tanto, la ley de “Libertad educativa” y las modificaciones normativas para asegurar la “inviolabilidad de la propiedad privada” quedarán pendientes para ser tratados una vez que comience el período ordinario de sesiones 2026 a partir de marzo.

