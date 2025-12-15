Esta semana será clave en el Congreso, donde el oficialismo se propone lograr la media sanción de la Ley de Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados en tiempo récord. El proceso comenzará este lunes por la tarde, con la primera reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda desde el recambio de legisladores. El plan es obtener un dictamen este martes, para discutir el proyecto en el recinto este mismo miércoles, o a más tardar el jueves.

El diputado Alberto "Bertie" Benegas Lynch, quien preside la comisión desde la renuncia de José Luis Espert en octubre pasado, convocó a una reunión constitutiva para las 17. Se prevé que la presidencia siga en sus manos, como representante de La Libertad Avanza, que cuenta con 20 diputados en esta comisión, sobre un total de 49.

La distribución de las bancas genera controversia en los bloques

Para el inicio del tratamiento del presupuesto ya deberían estar definidos los nombres seleccionados por cada bloque para integrar la comisión. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, adoptó el sistema de distribución proporcional D’Hont para decidir cuántos lugares corresponden a cada espacio.

En la sesión preparatoria, La Libertad Avanza ratificó su condición de nueva primera minoría. El oficialismo debuta en esta etapa con un bloque de 95 diputados, mientras que Unión por la Patria, redujo su tropa a 93 integrantes. De esta manera, el oficialismo se queda con la porción más grande de la asignación en las comisiones, en otro congreso altamente polarizado.

En la de Presupuesto y Hacienda, habrá 20 sillas para los diputados libertarios, y 18 para los peronistas. Las otras fuerzas se reparten solo 11 lugares, que serán clave para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Provincias Unidas cuestiona los criterios de reparto en la comisión decisiva

El interbloque Provincias Unidas, liderado por la santafesina Gisela Scaglia, manifestó su disgusto frente al reparto de bancas, ya que consideran que han sido perjudicados. En la comisión de Presupuesto se les otorgaron tres lugares, y ellos reclaman que les corresponden cuatro. En la sesión preparatoria, Scaglia reclamó para su bloque la condición de “tercera minoría”, al sumar 22 diputados, pero desde el PRO mostraron una planilla que los da con la misma cantidad.

El criterio de reparto tuvo una aceptación desigual. El interbloque del PRO, la UCR y el MID recibió cuatro lugares. El presidente de la Cámara, Martín Menem, adoptó una solución polémica para el dilema. El exgobernador cordobés Juan Schiaretti no pudo todavía jurar como nuevo diputado de Provincias Unidas, por razones de salud, ya que recientemente sufrió una intervención cardíaca. Menem consideró entonces que técnicamente Schiaretti no integra todavía el bloque, y dio el status de tercera minoría al interbloque que integra el PRO.

Así, La Libertad Avanza y las fuerzas más propicias a funcionar como aliadas -como el interbloque PRO-UCR-MID- cuentan con altas chances de lograr el dictamen para la Ley de Presupuesto 2026 este mismo martes. El plan del oficialismo es llevar la discusión al recito este miércoles 17, y lograr la media sanción en una sesión maratónica, o a más tardar el jueves. Esto permitiría girar el proyecto al Senado y buscar su aprobación en la semana de Navidad.