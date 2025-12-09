Milei encara reformas económicas profundas con un Congreso más alineado

El presidente Javier Milei se dispone a lanzar una ambiciosa reforma de la economía argentina justo cuando este miércoles asuma un Congreso más favorable a sus planes. Para los inversores, este paso representa apenas el inicio de algo aún más trascendental: el posible desmantelamiento de los estrictos controles cambiarios que han marcado sus primeros dos años en el cargo.

El partido de Milei superó las expectativas en las elecciones legislativas de octubre, convirtiendo una pequeña delegación en el bloque más grande de la Cámara Baja y obteniendo casi un tercio de los escaños del Senado. La victoria, con la ayuda sustancial de Donald Trump, ha sentado las bases para que Milei impulse importantes reformas laborales y fiscales que tanto él como los mercados consideran clave para impulsar el crecimiento y liberar la atribulada economía argentina.

Los bonos y las acciones se han recuperado gracias al optimismo desde las elecciones, y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que el gobierno emitirá un bono local en dólares, poniendo a prueba la demanda de deuda del país por primera vez en años.

Actualmente, Argentina permite que la moneda se negocie dentro de un estricto rango de fluctuación, una política que ha contribuido a contener la inflación. Sin embargo, analistas sostienen que también ha generado peso sobrevaluado que está pesando sobre la economía.

Al respecto, Ramiro Blázquez, estratega de Stone X con sede en Buenos Aires, señaló que, según la visión del mercado, para reactivar la inversión sería necesario abandonar el esquema de bandas cambiarias y permitir que la moneda flote libremente, o al menos ampliar de forma marcada los límites actuales.

Se espera que el gobierno de Milei dé a conocer el martes sus propuestas laborales y fiscales como parte de un paquete de reformas más amplio, el siguiente paso en su política de “terapia de choque” orientada a revertir el deterioro de una economía que acumula décadas de estancamiento.

Su objetivo es potenciar la competitividad mediante la flexibilización de las normas laborales y la reducción de impuestos para una mayor cantidad de trabajadores. La reforma facilitaría la contratación y el despido, en parte restringiendo las posibilidades de que los empleados demanden a las empresas tras ser desvinculados. También busca integrar al mercado formal a buena parte de los trabajadores informales, que representan el 42% del total.

Junto con la propuesta de presupuesto del gobierno para 2026, el paquete servirá como evaluación inicial de los esfuerzos de Milei por capitalizar la segunda oportunidad que le dieron los votantes argentinos en las elecciones.

Desde entonces, el mandatario busca consolidar alianzas que le permitan sortear los obstáculos que complicaron a otros presidentes con agendas similares. El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, un político con larga trayectoria y paso por distintos partidos, se ha reunido en las últimas semanas con la mayoría de los gobernadores provinciales para ganarse el apoyo de líderes locales con fuerte influencia en el Congreso.

El partido de Milei cuenta con 95 escaños —34 menos de lo necesario para la mayoría— en la Cámara Baja tras incorporar a legisladores moderados. El partido PRO, cercano a Mauricio Macri, y otros bloques aliados le ofrecen margen para obtener los votos necesarios para aprobar proyectos clave. En el Senado, tiene 20 de los 72 escaños, pero podría alcanzar la mayoría con el respaldo de sus socios.

Milei redujo los impuestos a la exportación de petróleo convencional como gesto hacia gobernadores que le habían pedido alivios fiscales para sus provincias. El gobierno también recortó el martes los aranceles aplicados a la soja, el maíz y el trigo.

Esto ha reforzado el optimismo respecto de que Milei, quien chocó con los gobernadores después de que el Congreso rechazara sus vetos a comienzos de este año, podría avanzar con su agenda legislativa. Analistas de JPMorgan Chase & Co. anticiparon tras las elecciones que Milei lograría aprobar el presupuesto junto con las reformas laborales y fiscales. Legisladores familiarizados con el proceso señalan que el debate laboral probablemente se desarrollará en febrero.

Incluso opositores peronistas, como José Miguel Ángel Mayans, líder del bloque en el Senado, admiten que existe una alta probabilidad de que se alcance algún punto de acuerdo en materia laboral.

Sin embargo, la presión sobre el peso continúa en aumento. La moneda ha incentivado a muchos argentinos a cruzar la frontera para hacer compras, generando un fuerte incremento en las importaciones. Esto ha complicado los esfuerzos del Banco Central de Argentina para recomponer las reservas de divisas necesarias para afrontar los próximos vencimientos de deuda. Blázquez señaló que la situación también limita la capacidad de las empresas privadas para girar dividendos al exterior, un reclamo persistente en el sector.

El Fondo Monetario Internacional, que asistió a Argentina con un nuevo programa de ayuda de US$20.000 millones el año pasado, también ha pedido que se aceleren los cambios. La portavoz del FMI, Julie Kozack, instó recientemente a Milei a aprovechar lo que calificó como una “oportunidad temporal” para avanzar con medidas cambiarias y monetarias que favorezcan la acumulación de reservas, advirtiendo que al país le resultará complicado cumplir los objetivos de fin de año, aun cuando el organismo ya flexibilizó algunas metas.

Por el momento, Milei mantiene un impulso político favorable. No obstante, sus críticos también cuestionan la política cambiaria como señal de una falta de compromiso con la reducción del desempleo, una de las preocupaciones más importantes de la población, según las últimas encuestas.

Al referirse al impacto del esquema actual, Mayans sostuvo que, viviendo en la frontera con Paraguay, observa cada fin de semana una salida masiva de compradores hacia el país vecino. Comentó que Argentina sigue siendo un país caro con salarios bajos y que, a su juicio, la situación no se resolverá aunque el Congreso apruebe leyes por unanimidad.

