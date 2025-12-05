Actividad de servicios en EE.UU. crece a mayor ritmo en nueve meses

La actividad de servicios en Estados Unidos se expandió a un ritmo ligeramente más rápido en noviembre, mientras que una medida de precios pagados cayó a un mínimo de siete meses.

El índice de servicios del Institute for Supply Management subió 0,2 puntos a un máximo de nueve meses de 52,6, informó el grupo el miércoles. Lecturas por encima de 50 indican expansión en la mayor parte de la economía.

El índice de precios pagados del ISM para servicios y materiales mostró el crecimiento más lento en siete meses. Aunque sigue siendo históricamente elevado, la cifra indica cierta moderación de las presiones inflacionarias.

El indicador general de servicios se vio apuntalado por un alargamiento de los tiempos de entrega de proveedores, así como por una mayor mejora en la actividad empresarial.

El índice de entregas de proveedores subió 3,3 puntos hasta su nivel más alto en más de un año. El aumento “probablemente se debió a las interrupciones del tráfico aéreo por el cierre del gobierno y a los impactos aduaneros relacionados con aranceles cambiantes”, dijo Steve Miller, presidente del Comité de Encuestas de Negocios de Servicios del ISM, en un comunicado.

Doce industrias reportaron crecimiento el mes pasado, encabezadas por comercio minorista, entretenimiento y recreación, y alojamiento y servicios de comida. Cinco se contrajeron, incluida la construcción.

El índice de actividad empresarial, que se asemeja al indicador de producción fabril del ISM, avanzó a un máximo de tres meses de 54,5. Al mismo tiempo, el crecimiento de nuevos pedidos se desaceleró desde un máximo de un año.

La expansión continua en los índices de actividad empresarial y de nuevos pedidos, así como la lectura más alta del índice de cartera de pedidos desde febrero, “son señales positivas de una recuperación emergente para el sector servicios”, dijo Miller en una llamada con periodistas.

El indicador de servicios contrasta con un sector manufacturero debilitado. Cifras separadas del ISM publicadas el lunes mostraron que la actividad fabril en noviembre se contrajo por noveno mes consecutivo.

Mientras tanto, el empleo en el sector servicios mostró más señales de estabilización. El índice del grupo subió a un máximo de seis meses de 48,9, lo que indica que el empleo cayó a un ritmo más lento.

Los inventarios se expandieron al ritmo más rápido en siete meses, según un indicador del ISM. Aun así, una medida de la confianza sobre inventarios se moderó, lo que sugiere que menos proveedores de servicios consideran que sus existencias están demasiado altas.

