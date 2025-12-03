El Papa se refirió a un posible viaje a la Argentina, Uruguay y Perú, y le sugirió a Estados Unidos presionar económicamente a Venezuela

En el vuelo de retorno desde Líbano hacia Roma, al final de su primera gira pastoral, el Papa León XIV le pidió a Estados Unidos que ejerza presión económica sobre Venezuela en medio del conflicto que mantienen, anunció que su próximo viaje tendrá como destino Argelia, y habló sobre una posible incursión por América Latina, específicamente Argentina, Uruguay y Perú, sin especificar fechas concretas.

En respuesta a las preguntas de Elisabeta Piqué, corresponsal de un medio de Buenos Aires, el Sumo Pontífice aclaró: "Evidentemente, me gustaría mucho visitar América Latina, la Argentina y Uruguay, que están esperando la visita del Papa. Perú, creo que me recibirán, y si voy a Perú también muchos países vecinos, pero el proyecto aún no está definido”.

A continuación se refirió a Venezuela, que enfrenta un momento de fuerte tensión con Estados Unidos, tras el despliegue de una gran cantidad de fuerzas militares cerca de sus costas por orden de Donald Trump mientras crecen los rumores sobre una posible invasión.

El Papa aseguró que, “a nivel de la Conferencia Episcopal, con el nuncio”, buscan “maneras para calmar la situación, buscar sobre todo el bien del pueblo porque, muchas veces, quien sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades. Las voces que vienen de Estados Unidos cambian y con cierta frecuencia, a veces, hay que ver. Por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes. De otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad de que haya alguna actividad, alguna operación, incluso invadiendo territorio de Venezuela”.

León XIV remarcó que habría que encontrar opciones: “Yo no sé más, yo de nuevo creo que es, digamos, mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

El pasado 19 de noviembre, un grupo de periodistas le preguntó al Sumo Pontífice en su residencia de Castel Gandolfo sobre un posible viaje a América Latina. La respuesta fue: “Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar. Quiero ir a México a visitar la Basílica de Guadalupe, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera”.

El Papa aclaró que también tiene interés en ir a Oceanía, especialmente a “Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón” las cuales, según explicó, “están pendientes desde hace tiempo”, a la vez que señaló que también planea visitar el santuario de la Virgen de Fátima en Portugal.

Por ahora, la Santa Sede no anunció, de manera oficial, ningún viaje del Sumo Pontífice a América Latina para el año que viene.

