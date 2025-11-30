El Papa defiende la creación de un Estado palestino como "única solución" al conflicto con Israel

El Papa León XIV argumentó este domingo que la creación de un Estado palestino es "la única solución" al conflicto en Oriente Medio, "pero Israel todavía no lo acepta".

"Todos sabemos que, por el momento, Israel todavía no acepta esta solución, pero la consideramos la única posible", apuntó el Papa en declaraciones a la prensa durante su viaje desde Turquía a Líbano, donde se encuentra de visita.

"También somos amigos de Israel y buscamos desempeñar un papel mediador entre ambas partes para ayudarles a encontrar una solución justa para todos", explicó León XIV en italiano. Por primera vez desde su elección en mayo, el papa estadounidense dio una conferencia de prensa a bordo del avión papal, tradición observada por sus antecesores.

La Santa Sede reconoce desde 2015 el Estado de Palestina y apoya la solución de dos Estados. Desde su elección en mayo, León XIV expresó su solidaridad con "la tierra martirizada" de Gaza y denunció el desplazamiento forzado de palestinos.

Al aterrizar en Líbano, el Papa brindó un mensaje de paz y "reconciliación", y un llamado a los ciudadanos a "quedarse" en su país, pese a la crisis endémica y la difícil recuperación tras la guerra con Israel. "Hay veces que es más fácil huir o simplemente resulta más práctico irse a otro lado. Hace falta verdadero valor y visión de futuro para quedarse o para volver a su país", declaró León XIV.

Además, confirmó que trató los conflictos de Ucrania y de Palestina con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y subrayó que Turquía tiene "un papel importante que desempeñar" en ambos contenciosos. En ese sentido, destacó que el Gobierno de Erdogan ya ha ayudado a facilitar contactos a bajo nivel entre Rusia y Ucrania para intentar poner fin a la guerra.

Egipto forma a cientos de palestinos para una futura policía en Gaza

Egipto está formando a cientos de policías palestinos para que, una vez finalizada la guerra, se integren en una fuerza de seguridad en la Franja de Gaza, informó a la AFP un responsable palestino.

La puesta en marcha de un plan de formación para 5.000 policías palestinos fue anunciada en agosto por el ministro de Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, durante un encuentro con el primer ministro palestino, Mohammad Mustafa.

Las primeras sesiones de formación, que duran dos meses, se llevaron a cabo en marzo en El Cairo para más de 500 agentes. Desde septiembre se han reanudado para cientos de participantes más, indicó el responsable palestino, que habló bajo condición de anonimato.

"Queremos un cese permanente de la guerra (...) y estamos deseosos de servir a nuestro país y a nuestros conciudadanos", declaró a la AFP un policía palestino de 26 años, que se mostró "muy contento" de haber participado.

El objetivo es tener una fuerza de seguridad "independiente, leal únicamente a Palestina y que no esté sometida a alianzas u objetivos externos".

