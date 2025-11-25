La Iglesia reafirmó el valor del matrimonio y la monogamia

En contra de la infidelidad y la poliamor, el Vaticano reafirmó el valor del matrimonio y la monogamia a través de la presentación de la nota doctrinal Una Caro, Elogio de la monogamia. En la que también destacó que “la dignidad de la mujer” no puede ser deshonrada “ni siquiera con vistas a la procreación”.

El documento fue presentado este martes 25, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, dato que fue contemplado por el cardenal Víctor Manuel Fernández y la profesora de la Pontificia Facultad Teológica de Italia, Meridiona Giuseppina De Simone durante la conferencia de prensa en la Santa Sede.

La nota, elaborada a partir de la interpretación del Nuevo y Antiguo Testamento, de la doctrina de diferentes papados, entre ellos el de Francisco, y filósofos cristianos, construye una mirada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer en la que se destaca “el valor de un amor exclusivo, reservado a una sola persona, lo cual implica en sí mismo la renuncia libre a muchas otras posibilidades”, indicó el cardenal en la introducción.

Al mismo tiempo, la Iglesia advierte que el matrimonio “por ser una unión entre dos personas que tienen exactamente la misma dignidad y los mismos derechos, exige aquella exclusividad que impide que el otro sea relativizado en su valor único y sea utilizado sólo como un instrumento entre otros para satisfacer necesidades”.

En ese sentido, en la presentación, el cardenal recordó la fecha establecida por la ONU en contra de la violencia hacia las mujeres y señaló el riesgo de alimentar "enfermedades de una posesión indebida del otro": manipulaciones, celos, vejaciones, infidelidades, indicó el sitio Vatican News.

“La unión matrimonial no puede convertirse en un desahogo destinado a compensar las propias frustraciones, transformándose en el "dominio del otro". De hecho, de las formas de "deseo malsano" pueden surgir violencias explícitas o sutiles, opresión, presiones psicológicas, control y asfixia, a menudo acompañadas de infidelidad”, destacó Vatican News.

La nota doctrinal además selena que el matrimonio “Esta unión exige el crecimiento constante del amor: ‘el amor matrimonial no se custodia primero hablando de la indisolubilidad como una obligación, o repitiendo una doctrina, sino fortaleciéndose gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. El amor que no crece empieza a correr riesgos, y sólo podemos crecer correspondiendo a la gracia divina mediante más actos de amor, con actos de afecto más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres’”.

El texto completo de “Una Caro, Elogio della monogamia” puede ser leído en el sitio web oficial del Vaticano.



