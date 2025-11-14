Los pediatras alertan por la brusca caída en las tasas de vacunación

La Sociedad Argentina de Pediatría sacó un documento, donde llamó la atención acerca de la caída histórica en las coberturas de vacunación infantil y adolescente.

Según la SAP, "las bajas coberturas de vacunas esenciales ponen en riesgo la protección comunitaria y favorecen la reemergencia de enfermedades eliminadas como hepatitis A, tos convulsa, sarampión y la poliomielitis".

El documento se hizo a partir de los informes recientes del Ministerio de Salud de la Nación y del Observatorio de la Infancia y Adolescencia de la SAP, se constata un descenso sostenido y generalizado en la administración de vacunas fundamentales del Calendario Nacional de Vacunación (CNV).

"Estamos ante un escenario de fragilidad inmunológica colectiva. Las cifras actuales no solo comprometen la inmunidad individual, sino que ponen en riesgo la salud pública en su conjunto", señaló la Dra. Alejandra Gaiano, prosecretaria del Comité de Infectología de la SAP. "La caída de coberturas afecta de forma transversal a todas las edades pediátricas, pero es particularmente alarmante en las vacunas de los niños menores de 18 meses de vida, embarazadas y en la adolescencia".

Expertos alertan por el regreso de enfermedades prevenibles: “La baja vacunación nos está haciendo retroceder décadas”

El análisis indica que, en el año 2024, ninguna de las vacunas analizadas alcanzó la meta programática del 95% establecida para asegurar la inmunidad colectiva.

Peor aún, varias dosis estratégicas están por debajo del 50%. La vacuna triple viral (sarampión, rubéola y paperas) aplicada a los 5 años, muestra una cobertura del 46% en 2024, cuando en el período 2015-2019 rondaba el 90%. Esto representa una caída de más de 44 puntos porcentuales en menos de una década, lo que representa un serio riesgo de reemergencia de sarampión y rubéola.

En el mismo grupo etario, la cobertura de la vacuna contra la poliomielitis (refuerzo de los 5 años) cayó del 88% al 47% en el mismo periodo. La triple bacteriana celular, también administrada a esa edad, pasó del 88% a apenas 46%.

Los datos son igual de preocupantes en otras franjas: la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes, clave para prevenir cánceres genitales, cayó al 55% en mujeres y al 51% en varones. Mientras que la vacuna triple bacteriana acelular (dTpa) a los 11 años, fundamental para prevenir el contagio de coqueluche o tos convulsa, en lactantes menores, registró un retroceso del 82% al 54% en 2024, lo que refleja importantes desafíos en la captación del grupo adolescente.

Actualmente Argentina está atravesando un brote de coqueluche con 5 niños fallecidos notificados.



"La situación actual refleja un debilitamiento estructural de las estrategias territoriales de vacunación y una menor percepción de riesgo por parte de la población, es urgente recuperar la confianza social en los programas de inmunización y reforzar la indicación activa por parte del equipo de salud," sostuvo la Dra. Marianela Borra, infectóloga pediatra, Secretaria del Comité de Infectología de la SAP.

Los esquemas de vacunación básicos en el primer año de vida también presentan descensos importantes. La cobertura de la tercera dosis de la vacuna quíntuple y de la vacuna antipoliomielítica inactivada, que se administran a los 6 meses, cayó en promedio 10 puntos respecto a los niveles previos a la pandemia. Esto significa que más de 115.000 lactantes no completaron esquemas fundamentales para prevenir enfermedades como la difteria, la hepatitis B, la poliomielitis y la tos convulsa.

"Las coberturas inferiores al 70% ya no son excepcionales, sino habituales en muchas vacunas del calendario. Esto representa una vulnerabilidad seria frente a enfermedades transmisibles. Hay que actuar antes de que el sarampión, que ya presenta brotes en la región, reaparezcan en nuestro país con consecuencias graves", alertó la Dra. Elizabeth Bogdanowicz, infectóloga del Comité de Infectología de la SAP.

El informe de la Sociedad Argentina de Pediatría también subraya la importancia de la vacunación en embarazadas. La vacuna materna contra el virus sincicial respiratorio (VSR) principal causante de cuadros de bronquiolitis en niños menores de 1 año, alcanzó en embarazadas una cobertura del 67.8%. La cobertura de la vacuna dTpa en gestantes es del 69% en 2024.. Esto compromete la inmunidad pasiva que protege a los recién nacidos, especialmente frente al coqueluche, una de las principales causas de muerte prevenible en lactantes.

En este contexto, la SAP reclama medidas urgentes. Entre ellas: la recuperación activa de niños, embarazadas y adolescentes con esquemas incompletos; la implementación de estrategias escolares de vacunación; la capacitación continua del equipo de salud; y campañas masivas de comunicación para contrarrestar la desinformación y las dudas en torno a las vacunas.

“Es importante tener en cuenta que todas estas vacunas están incluidas en el calendario nacional de vacunación y se administran en forma totalmente gratuita, además de ser obligatorias”, destacaron desde la SAP.