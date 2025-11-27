Spectorovsky sobre la reorganización de Gaza: “Si Hamas no se desarma, no creo que se pueda seguir”

En diálogo con Canal E, el politólogo y académico, Alberto Spectorovsky, evaluó la dinámica militar y política en la región, advirtiendo que Israel no cederá en sus exigencias estratégicas.

La ofensiva contra Hezbollah y la estrategia israelí

En el marco del recrudecimiento del conflicto, Spectorovsky sostuvo que la presión de Israel sobre Hezbollah ha sido sostenida e ininterrumpida. Según explicó, el objetivo central es evitar que la organización pueda recomponerse militarmente. “Los ataques de Israel a Hezbollah no han parado en todo este último año”, afirmó, remarcando que se trata de una política de Estado que trasciende al gobierno actual.

El analista fue tajante al señalar que Israel no permitirá que la milicia vuelva a consolidar su presencia en el sur del Líbano: “No se va a dejar que Hezbollah se restablezca en el sur de Líbano y es más, no creo que se le va a permitir que recupere su armamento”.

Según Spectorovsky, la posibilidad de recuperación militar de Hezbollah no solo es limitada, sino que estará condicionada por la vigilancia constante israelí. “Los ataques de Israel van a ser constantes”, sintetizó.

Desarme de Hamas: el punto crítico del futuro en Gaza

Tras la identificación del último cuerpo entregado por Hamas, Spectorovsky señaló que comienza ahora una etapa clave: la reorganización política y la reconstrucción de Gaza. Sin embargo, aclaró que nada de eso será viable sin un punto determinante: el desarme total de Hamas.

“El próximo paso sería la organización de Gaza en una fuerza política”, explicó, pero aclaró que el proceso depende de un requisito innegociable para Israel: “Si Hamas no se desarma, no creo que se pueda seguir”.

El politólogo anticipó que Estados Unidos presionará para avanzar, pero que Israel mantendrá una exigencia inamovible. A su vez, señaló que Turquía y Qatar intentarán mediar, aunque con escasas probabilidades de éxito.

Spectorovsky contextualizó el dilema político: “La declaración del desarme es simplemente me rindo”, dijo, destacando que Hamas no muestra intención de seguir el camino de otros movimientos que optaron por la vía política.

El clima social en Israel y la presión sobre Hezbollah

Respecto del sentimiento social dentro de Israel, Spectorovsky describió una población dividida según la zona geográfica. En el sur, existe mayor calma por la reducción de la capacidad operativa de Hamas, mientras que en el norte persiste la tensión. “La gente que vive cerca del norte en Israel está muy nerviosa”, aseguró.

El académico también mencionó la presión interna que recibe Hezbollah desde el propio Líbano. “El Líbano le está pidiendo, por favor, desarmate”, explicó, remarcando que el costo humanitario y económico recae principalmente sobre la población libanesa, que no quiere volver a pagar el precio de una nueva guerra.

