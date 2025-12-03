Rusia llamó "útil y constructiva" la conversación con EE.UU. sobre el plan de paz en Ucrania, pero señaló que "no hay compromiso"

Este martes, Moscú declaró que no logró llegar a “ningún compromiso” sobre el territorio en Ucrania durante la reunión celebrada entre el presidente Vladimir Putin, y el representante estadounidense Steve Witkoff, pero definió el extenso encuentro como “útil y constructivo”.

El máximo mandatario ruso mantuvo una reunión de casi cinco horas con Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, para discutir el plan de Estados Unidos que busca terminar al conflicto en Ucrania, presentado oficialmente hace dos semanas y reescrito tras realizar consultas con el gobierno ucraniano.

Yuri Ushakov, el principal asesor del Kremlin, remarcó que “hubo algunos puntos en los que pudimos ponernos de acuerdo”, pero, aclaró, “el presidente no ocultó nuestra postura crítica, incluso negativa, sobre varias propuestas”. Consultado sobre los territorios ocupados por Rusia en Ucrania, que son aproximadamente el 19% del país, señaló: “No hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”.

Y cerró afirmando: “La conversación fue muy útil y constructiva. Queda mucho trabajo por delante tanto en Washington como en Moscú”.

Witkoff ya se había reunido con Putin varias veces antes, pero medios estadounidenses informaron que es la primera vez que Kushner, quien ayudó a negociar el alto el fuego entre Hamás e Israel en Gaza, se suma a las conversaciones con Putin.

La actualidad del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania: “El actor que más necesita que se llegue a un acuerdo hoy es Ucrania”

Un alto funcionario de Kiev le dijo a la agencia AFP que, tras esta reunión con los rusos, Witkoff y Kushner podrían tener una reunión con una delegación ucraniana el miércoles, posiblemente en Bruselas. Por su parte, Trump reconoció hoy, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, que será complicado poner fin a la guerra: “No es una situación fácil, se lo aseguro. ¡Qué desastre!”.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski, durante una visita a Irlanda, pidió que se termine el conflicto y no “solo una pausa” breve entre combates. Además, en un mensaje que escribió en sus redes sociales, remarcó que “no habrá soluciones fáciles. Lo importante es que todo sea justo y transparente... Que nada se decida sin Ucrania, sobre nosotros, sobre nuestro futuro”.

El mandatario además remarcó que todavía espera discutir cuestiones fundamentales con Trump, y sugirió que el verdadero motivo por el cual Moscú aceptó sentarse a hablar con Washington es aliviar las sanciones occidentales.

Volodimir Zelenski y Donald Trump

Por su parte, antes del encuentro con los enviados estadounidenses, Putin acusó a los países europeos de poner trabas a los esfuerzos para terminar al conflicto, insistiendo en que su país está listo para la guerra “si Europa quiere y empieza”.

La crisis que atraviesa Ucrania en medio de las reuniones entre Estados Unidos y Rusia

Graves escándalos de corrupción sacudieron Kiev, obligando a dimitir al jefe de gabinete de Zelenski; además, Moscú potenció sus ataques en territorio ucraniano, logrando, en noviembre, su mayor avance en un año, de acuerdo al análisis que realizó la AFP de datos del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW), que trabaja junto al Critical Threats Project (CTP).

De acuerdo a estos reportes, en solo un mes, Moscú tomó 701 km2, el segundo avance más importante desde noviembre del año pasado (725 km2), si no se tiene en cuenta lo ocurrido al comienzo del conflicto. Además, este lunes, Rusia anunció la toma de la ciudad de Pokrovsk, ubicada al este de Ucrania, un centro logístico clave para Kiev; y la de Vovchansk, en el noreste.

Otro detalle importante es que, en noviembre, Rusia lanzó más misiles y drones en sus ataques nocturnos contra Ucrania que durante octubre.

Rusia boicotea las negociaciones de paz con Ucrania con un nuevo ataque masivo de drones y misiles

Desde febrero de 2022, cuando Putin ordenó el asalto militar a gran escala contra Ucrania, decenas de miles de militares y civiles han muerto, y millones de ucranianos se han visto forzados a dejar sus casas.

