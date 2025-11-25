Trump afirma que el acuerdo entre Ucrania y Rusia está “muy cerca”, pero Europa mantiene su cautela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que un acuerdo para poner fin a la guerra entre Ucrania y Rusia está “muy cerca”, aunque los líderes europeos pusieron en duda esa posibilidad tras una nueva ola de ataques rusos sobre Kiev.

Las conversaciones se aceleraron el fin de semana en Ginebra, donde representantes de Washington, Kiev y varios aliados europeos discutieron la última versión del plan estadounidense. El proyecto inicial, de 28 puntos, fue reformulado y reducido a 19, incorporando más demandas ucranianas. Un alto funcionario de Kiev calificó esta versión como “significativamente mejor”.

Trump insistió en que el entendimiento es inminente: “Lo vamos a lograr. Estamos muy cerca de un acuerdo”, afirmó. Sin embargo, funcionarios estadounidenses admitieron que aún quedan “cuestiones sensibles” por resolver.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Reino Unido planea cobrar un “impuesto turístico” de 1 euro diario a los extranjeros que se alojen en Londres

Recelo europeo ante la presión de Washington

El presidente francés, Emmanuel Macron, fue categórico al marcar distancia del optimismo estadounidense. Dijo que “claramente no hay voluntad de Rusia” para un alto el fuego ni para evaluar una propuesta más favorable a Ucrania. Su advertencia se produjo horas después de que drones y misiles rusos impactaran en la capital ucraniana, dejando al menos siete muertos y 19 heridos.

Mientras los ataques continuaban, delegados de Estados Unidos, Ucrania y Rusia mantenían reuniones en Abu Dhabi, según medios estadounidenses y británicos. En paralelo, líderes de unos 30 países aliados de Ucrania celebraron una videoconferencia para analizar los avances.

El negociador estadounidense Dan Driscoll se mostró optimista tras el encuentro con representantes rusos. La Casa Blanca habló incluso de “un progreso tremendo”, aunque reconoció que siguen pendientes “detalles delicados”.

Movimientos diplomáticos y presión pública

El propio Trump comunicó que ordenó al enviado especial Steve Witkoff reunirse con Vladimir Putin en Moscú, mientras Driscoll retomará contactos con negociadores ucranianos. El mandatario republicano explicó que planea encontrarse con Volodymyr Zelensky y con Putin “solo cuando el acuerdo esté finalizado o en su fase terminal”.

Fuentes de la administración señalaron que la estrategia oficial apunta a elevar la presión pública sobre Kiev y Moscú para evitar retrocesos en una negociación que consideran frágil. Según esos funcionarios, las partes acordaron los lineamientos generales del plan de 19 puntos, aunque persisten desacuerdos relevantes.

La principal incógnita, coinciden diplomáticos europeos y legisladores estadounidenses, es hasta dónde está dispuesta Rusia a ceder más allá del borrador inicial, que fue percibido como ventajoso para Moscú.

Mientras las discusiones continúan, la guerra iniciada con la invasión rusa de 2022 sigue su curso. Según la fuerza aérea ucraniana, Rusia lanzó 464 drones y 22 misiles en las últimas horas, de los cuales 452 habrían sido interceptados.

GD / EM