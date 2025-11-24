El “impuesto turístico” diario de un euro que planea cobrar el Reino Unido a los extranjeros que se alojen en la capital británica, Londres, es una iniciativa impulsada por alcalde de origen musulmán, Sadiq Aman Khan, quien aseguró que “se elaborará en consulta con el sector hotelero y los negocios afectados”. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, respaldará la política y señaló que planea otorgar a los ayuntamientos la potestad para aplicar este tipo de tasas locales.

La Autoridad del Gran Londres (GLA) estimó en 2017 que un impuesto de una (1) libra por noche de alojamiento (unos 1,31 dólares) podría recaudar 91 millones de libras anuales, y que un impuesto del 5 % podría recaudar 240 millones de libras anuales.

Según la BBC (British Broadcasting Corporation), el Centro para las Ciudades, una unidad de investigación urbana independiente, sugirió que “si la medida se implementa de manera efectiva, un impuesto turístico impulsaría tanto el crecimiento económico, como mejoraría la infraestructura y el entorno empresarial en Londres”.

El impuesto turístico permitiría a Londres unirse a ciudades como París, Barcelona, Lisboa o Nueva York, donde los viajeros pagan una pequeña cantidad por noche de alojamiento.

“Los turistas no tienen inconvenientes en abonar unos euros demás”, afirmó Sadiq Aman Khan y sostuvo que los fondos que se recauden se destinarán a reforzar la posición de la ciudad más multiétnica del Reino Unido, como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

En relación con ello, el director del sitio BusinessLDN, John Dickie, consideró que la tasa “podría beneficiar a la ciudad y a las empresas, siempre que se utilice para promover el desarrollo económico y se consulte con la industria sobre el destino de los fondos”.

La medida londinense seguiría el ejemplo de Edimburgo y Glasgow, principales ciudades de Escocia, que aplicarán un impuesto del 5% a partir de 2026, y de Gales, donde se ha aprobado una ley para introducir una tasa nacional uniforme de 1,30 libras por noche.

En el marco de una entrevista otorgada a BBC Politics London, Kate Nicholls, presidenta de UK Hospitality, replicó que el cobro del “impuesto turístico, sólo servirá para aumentar los precios y la inflación”.

Además, la titular del organismo comercial de la industria hotelera calificó la propuesta gubernamental como “impactante”.

“Esto tendrá un impacto muy grande en los consumidores británicos. Es un impuesto para las familias británicas trabajadoras que se quedan unas vacaciones cortas en Londres y disuadirá a los visitantes de venir”, manifestó Nicholls.

