El grupo dueño del Daily Mail firma un acuerdo para adquirir a su competidor, el Telegraph, por US$ 655 millones

El grupo propietario del popular tabloide británico Daily Mail, DMGT (Daily Mail and General Trust), anunció este sábado 22 de noviembre que llegó a un acuerdo para adquirir a su añejo competidor, el Daily Telegraph, por 500 millones de libras esterlinas (unos 655 millones de dólares).

Esta adquisición, si el acuerdo alcanzado no sufre sobresaltos y llega finalmente a concretarse, daría lugar a uno de los mayores grupos mediáticos de orientación derechista del Reino Unido.

Las últimas noticias sobre la posible venta del Telegraph, que cumplió ya 170 años desde su fundación en 1855, tenían al grupo estadounidense RedBird, liderado por Gerry Cardinale, como protagonista. Sin embargo, sin que trasciendan los motivos concretos, hace ocho días el grupo fundado por Cardinale en 2014 abandonó esas negociaciones, señalando que retiraba la oferta presentada a fines de mayo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ese retroceso permitió entonces que avanzaran las tratativas de DGMT con el grupo propietario del Telegraph (Telegraph Media Group Limited) que también es dueño del The Sunday Telegraph y filial de Press Holdings.

"DMGT firmó un acuerdo relativo a la adquisición de Telegraph Media Group por un importe de 500 millones de libras esterlinas", anunció el grupo propietario del Daily Mail en un comunicado que difundió la agencia AFP. "Las partes esperan finalizar rápidamente los términos de la transacción", agregó la nota.

Esta adquisición garantizaría que el diario pueda "prosperar de forma sostenible en la escena mundial", destacó DMGT, señalando que "confía en que cualquier proceso regulatorio pueda concluirse de manera rápida y positiva, ya que los argumentos para aprobar la adquisición son convincentes”. La empresa aludía a la concentración que implicarán los tradiciones medios, históricos competidores, en manos de un mismo grupo.

Desde 2004 propiedad de la poderosa familia Barclay, el Daily Telegraph había sido puesto en venta a finales de 2023 a través del banco lloyds, en busca de saldar deudas importantes.

AFP/HB