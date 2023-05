Martín Sabbatella participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil USAL en la que analizó la decisión de la vicepresidenta Cristina Kirchner de no ser candidata en las próximas elecciones. "Cristina es víctima de una maquinaria de persecución por parte del sistema judicial", señaló.

El ex director de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y actual presidente de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) también recordó el intenso debate que generó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sancionada en 2009 y la resistencia que impuso el Grupo Clarín al momento de la adecuación. "Magnetto logró lo que buscó desde el momento en que se votó la ley: que no se aplicara esa ley", acusó Sabbatella en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—Usted fue uno de los impulsores de la Ley de Medios y ejerció el comandó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Qué balance hace hoy de esa disputa política y cómo analiza la actuación del Grupo Clarín en ese sentido?

—Es sumamente importante analizar lo que hizo el macrismo apenas asumió, que fue derogar los artículos antimonopólicos, le quitó uno de los procedimientos fundamentales. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue discutida por más de veinte años con organizaciones sociales, académicas, culturales y políticas, y fue votada por el parlamento con amplia mayoría, por oficialistas y opositores, lo que demuestra que es absolutamente necesaria. Más allá de las transformaciones del mundo comunicacional actual, porque hay cuestiones que adaptar, profundizar y mejorar para actualizar e incorporar novedades, es una legislación que tiene como espíritu democratizar la palabra, que esté el conjunto de las voces, la absoluta voluntad de expresión, que pueda estar en el centro de la escena pública lo plural y diverso que es nuestro país. Obviamente, contempla que la concentración mediática y las posiciones dominantes, generan lesión a esa libertad, a esa pluralidad y a esa democracia. La derogación de los artículos por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri, ha sido negativo. Pero la ley tiene otros aspectos que se pudieron aplicar, en parte, como la generación de nuevas herramientas comunicacionales en el territorio nacional. Hago un balance positivo, más allá de que no se pudo contra las tendencias monopólicas. Después, creo que la propia ley ha generado algo importante que es un debate sobre lo que significan también los medios de comunicación, lo que permite que cuando vemos televisión, leemos un diario, escuchamos la radio, no creamos que hay una verdad, sino que a eso hay que interpelarlo, cuestionarlo, ponerle un signo de pregunta porque cada uno habla, y está bien que así sea, desde sus ideas, principios y valores. Hoy me parece que tenemos una mirada más crítica de lo que escuchamos, leemos y vemos. Creo que es necesario actualizarla y volver a incluir los artículos antimonopólicos.

—Usted dice que no se pudo evitar el dominio de los medios más concentrados. ¿Usted siente que Clarín terminó siendo es el ganador?

—Héctor Magnetto y Clarín lograron lo que buscaron desde el momento que se votó la ley: que es que no se aplicara esa ley. Antes de que el proyecto vaya al Congreso, el multimedios presentó una medida cautelar para que no se tratara. Fue una barbaridad que, obviamente, recibió un rechazo inmediato. Después se dedicó, con medidas similares, a frenar la aplicación. Una vez que la Corte Suprema definió la constitucionalidad de la ley, tenía la obligación de adecuarse. Entonces se presentaron y mintieron, porque cuando decían que iba a desinvertir no desinvertía, cuando decía que se dividía no se dividía, mantenía vínculos societarios permanentes acá y en otros países del mundo. Por eso, cuando las maniobras quedan al descubierto, se pasó a la adecuación de oficio, que con otra intervención de la justicia frenaron y fueron llevándolo así hasta que llegó el macrismo, y obviamente, Magnetto le dio la orden a Mauricio Macri para que derogue la Ley de Medios, para que derogue estos decretos. Es evidente que no se pudo aplicar en este caso, pero la ley no era solo para ellos, era para todo el mundo. Lo que pasa es que se habla del Grupo Clarín en particular porque es quien más daño hace en términos de concentración mediática, porque es el más grande.

—¿Cómo analiza el anuncio que hizo Cristina Fernández de Kirchner de renunciar a ser candidata?

—Cristina no renunció, sino que fue proscripta, y en todo caso toma una decisión porque quiere cuidar el proyecto popular que lidera. Y lo que estamos viendo es que hay una maquinaria, que es una parte del sistema judicial que está viciado, corrompido, colonizado por los intereses económicos concentrados, que funciona como un partido al servicio de la estrategia de la derecha y de los grupos de poder de la Argentina, como sucede también en otros países de la región. Cristina es víctima de una maniobra de persecución como líder del proyecto nacional, popular y democrático, a tal punto que hubo un intento de asesinato en su contra. La decisión surge de la convicción de que la mejor manera de cuidar ese proyecto, es no presentar una candidatura que podría ser rápidamente objeto de las medidas que pueda tomar ese sector judicial como ha pasado en Tucumán, San Juan y otros lugares. Muchos y muchas creemos que es, no solamente la mejor candidata que garantiza un triunfo electoral, sino también un rumbo, un contenido, un sentido, una orientación de lo que nosotros entendemos que tiene que ser el segundo capítulo del Frente de Todos.

—Mauricio Macri también renunció a postularse como candidato y entonces se planteó que lo hacía porque las encuestas anunciaban que no podría triunfar en un ballotage. ¿Cristina hubiese podido triunfar en un ballotage a pesar del alto rechazo que mantiene en los sondeos?

—La decisión de Cristina no tiene que ver con una especulación electoral, porque está claro que hay una persecución brutal hacia ella. No tengo ninguna duda de que, y lo dicen en todas las encuestas, es la dirigente que tiene más intención de voto. Los que llegan al ballotage son puestos en la escena pública ante el resto de la sociedad, ahí vos elegís y quizás no al que votaste en primera vuelta. Y una vez más creo que Cristina sí puede hacer con la memoria social, existente y vigente, un imagen positiva sobre los doce años y medio de lo que fueron los gobiernos de Néstor, el suyo y sobre todo por el recuerdo reciente de lo que significó el macrismo. Es garantía de triunfo electoral y por eso la persiguen, por lo que se animó a hacer, es una suerte de venganza por haber cuestionado el statu quo, por patear el tablero de lo posible, demostrar que se puede construir una sociedad distinta, por su rol en el presente, porque debate sobre lo que tiene que hacer un gobierno popular para representar a la mayoría.

—Si no es Cristina Kirchner la candidata del Frente de Todos, ¿quién debe ser?

—Creo que el espacio que ella lidera es el espacio mayoritario dentro de la coalición gobernante. Lo lógico es que sea el que tenga la mayor responsabilidad de representación de la propuesta electoral, que no sea excluyente del conjunto, lo ideal sería poder tener una propuesta que sintetice a los sectores que convivimos en el Frente de Todos. Quien tiene que encabezar la propuesta es el sector mayoritario, en ese sentido me parece que hay dirigentes de nuestro espacio que están en condiciones de hacerlo. Cristina puede resolverlo porque tiene esa capacidad y ese liderazgo, sin embargo, declinó su postulación.

—¿Cómo explica que el actual gobierno del Frente de Todos enfrente tan altos niveles de pobreza y de inflación?

—Tenemos un proceso complicado fruto también de que asumimos después de la tragedia macrista. Su ministro de Economía, Nicolás Dujovne, dejó claro que recibió una Argentina desendeudada y por eso pudieron pedirle el préstamo al Fondo Monetario Internacional con el objetivo de ayudar a Mauricio Macri a ganar la elección, y heredamos como gobierno ese desastre económico. A eso se le suma la pandemia, después la guerra Rusia-Ucrania y la sequía. En el medio también cuestiones que creemos, y lo hemos hecho público, no se hicieron bien. Somos críticos de la negociación que hizo nuestro propio gobierno con el FMI porque genera complicaciones y compromisos imposibles de cumplir , por eso es importante renegociar, volver a discutir ese acuerdo.

—Acaba de hacerse público un informe de la Auditoria General de la Ciudad, en dónde se señalan irregularidades en el manejo y ejecución del presupuesto que debía utilizarse para sanear el Riachuelo. ¿Cuál es su postura, estando a cargo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo?

—En principio, por lo que me informaron, es una auditoria sobre la ejecución del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires destinado al tema saneamiento. Pareciera ser que hubo una subejecución o no se ejecutó lo que se tenía planeado. Pero no se está hablando del presupuesto de Acumar que está absolutamente cumplido y ejecutado.

—¿Esto perjudica a la gestión del organismo a su cargo?

—Si estaba destinado al saneamiento, más allá de quien lo gestione, y no se ejecutó, no es bueno en función de que se tenía una planificación determinada que no se hizo. Lo que sí está claro es que no tiene que ver con el que presentamos, porque ahí puedo dar absoluta garantía de que estamos haciendo un trabajo súper intenso.

—Agradecemos su participación en el Ciclo de Entrevistas organizado por estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad cerrar el reportaje con un comentario final.

—Simplemente, quiero agradecerles a ustedes por este encuentro, estoy a disposición para cualquier otro momento. Siempre es saludable responder preguntas del periodismo. Y los felicito por la carrera que están emprendiendo.

