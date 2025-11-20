viernes 21 de noviembre de 2025
SOCIEDAD
Línea Directa

Periodistas ensobrados, medios corruptos y grieta eterna: pos-periodismo en la era Milei

El flamante Defensor de los Lectores de Perfil, Fernando Ruiz, analiza el presente y futuro de la profesión con Agustino Fontevecchia en un streaming exclusivo para suscriptores digitales de Perfil.

Fernando Ruiz 20112025
Fernando Ruiz | CeDoc

El periodismo está en crisis hace más de 20 años, pero la velocidad de la disrupción se ha acelerado. Apuntado eternamente desde el poder de turno, con Javier Milei los ataques a la prensa han llegado a un punto cúlmine. En ese contexto, el flamante Defensor de los Lectores de Perfil, Fernando Ruiz, analiza el presente y futuro de la profesión con Agustino Fontevecchia en un streaming exclusivo para suscriptores digitales de Perfil.

Periodistas denunciaron ante la CIDH los ataques del Gobierno contra la prensa y la libertad de expresión

Fernando Ruiz es periodista, docente universitario e investigador argentino, ex vicepresidente de FOPEA y profesor de periodismo y democracia en la Universidad Austral.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Agustino Fontevecchia, su interlocutor, es Vicepresidente de Editorial Perfil.

La cita es el miércoles 26 de noviembre a las 13.

Línea directa con el periodismo de Perfil

El país cambia y el periodismo también: 10% off y acceso al streaming exclusivo.

Esta semana tenés la oportunidad de suscribirte a Perfil con un 10% de descuento en todos los planes.

Es el mejor momento para sumarte y acceder a información clara, análisis profundo y contenido que te ayuda a entender qué está pasando y hacia dónde va la Argentina.

Además, vas a poder ver en exclusivo el próximo streaming en el que Fernando Ruiz, nuevo Defensor de los Lectores de Perfil, conversará con Agustino Fontevecchia sobre el presente y futuro del periodismo en la era Milei: cómo cambia la profesión, qué desafíos aparecen y qué herramientas necesita el lector para interpretar este nuevo escenario.

Con Perfil accedés a contenido ilimitado, al Kiosco Digital, a cursos, charlas y espacios exclusivos para estar siempre un paso adelante.

Aprovechá el descuento. Informate mejor.

Para suscribirte ingresá a: https://mi.perfil.com/promo/contenido-dinamico

También te puede interesar
En esta Nota