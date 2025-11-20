Periodistas ensobrados, medios corruptos y grieta eterna: pos-periodismo en la era Milei

El periodismo está en crisis hace más de 20 años, pero la velocidad de la disrupción se ha acelerado. Apuntado eternamente desde el poder de turno, con Javier Milei los ataques a la prensa han llegado a un punto cúlmine. En ese contexto, el flamante Defensor de los Lectores de Perfil, Fernando Ruiz, analiza el presente y futuro de la profesión con Agustino Fontevecchia en un streaming exclusivo para suscriptores digitales de Perfil.

Periodistas denunciaron ante la CIDH los ataques del Gobierno contra la prensa y la libertad de expresión

Fernando Ruiz es periodista, docente universitario e investigador argentino, ex vicepresidente de FOPEA y profesor de periodismo y democracia en la Universidad Austral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Agustino Fontevecchia, su interlocutor, es Vicepresidente de Editorial Perfil.

La cita es el miércoles 26 de noviembre a las 13.

