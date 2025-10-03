La historia negra de Espert: Rodis Recalt analiza el caso en un streaming exclusivo

El periodista de investigación Rodis Recalt, editor de la revista Noticias y columnista de PERFIL, abordará este miércoles 8 de octubre las denuncias que rodean al candidato libertario José Luis Espert. El evento se desarrollará en el ciclo de streaming exclusivo para suscriptores de PERFIL, con la conducción de Agustino Fontevecchia, vicepresidente de la Editorial.

El encuentro, que comenzará a las 12 horas, pondrá el foco en el supuesto financiamiento narco y en el misterioso crecimiento patrimonial de Espert, que generaron una fuerte controversia política y mediática en plena campaña.

Los primeros 15 minutos estarán disponibles para todo el público en abierto, y luego continuará de manera exclusiva para los suscriptores de PERFIL, en línea con la propuesta de ofrecer análisis y debates con acceso diferencial.

Cómo acceder

Para participar del streaming, los lectores deben registrarse en la plataforma mi.perfil.com. Con el plan de suscripción, PERFIL habilitó por primera vez en el año el Plan Puro e incluyó un beneficio especial: el acceso a ocho productos gratuitos (cuatro libros de Jorge Fontevecchia y cuatro ediciones históricas de la editorial).

La propuesta busca fortalecer la comunidad de lectores que apuestan por un periodismo independiente, crítico y con contexto, en un escenario donde el caso Espert se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política.

