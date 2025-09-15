Julián Fava en Línea Directa: ¿Puede pensarse una filosofía peronista?

Línea Directa abre un nuevo capítulo con un formato único: un streaming dedicado a una temática inédita en el medio. En esta edición, el filósofo y escritor Julián Fava se suma al espacio para reflexionar sobre una pregunta que atraviesa historia, política e identidad: ¿puede pensarse una filosofía peronista?
Impulsado por el jefe de Redacción de Diario Perfil, Pablo Julián Helman, el encuentro tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 13 horas.
Un diálogo sobre política y filosofía
El episodio propone analizar si el peronismo puede entenderse no solo como proyecto político, sino también como filosofía política capaz de articular ideas, símbolos, tensiones institucionales e imaginarios sociales.
En un contexto marcado por la desconfianza hacia la democracia liberal y la persistencia de valores populares, Fava planteará si es posible reconocer una coherencia filosófica en el movimiento que trascienda etiquetas y tiempos históricos.
Los protagonistas
- Julián Fava: filósofo, escritor y traductor. Docente de Filosofía en la UBA y columnista.
- Pablo Helman: jefe de Redacción del Diario Perfil.
Acceso exclusivo para suscriptores
Los primeros 15 minutos del streaming estarán abiertos para todo el público, y luego continuará en exclusiva para quienes eligen estar informados con un periodismo riguroso e independiente.
Con el Plan Digital de Perfil también accedés a:
- Perfil.com sin límites
- Cursos de Perfil Educación sin cargo
- Streaming exclusivo de nuestras charlas sin interrupciones
- Beneficios especiales: 2x1 en teatros, adelantos únicos y más
Suscribite en este link con promoción: mi.perfil.com
Revisá tu casilla de correo, recibirás tu invitación personalizada para activar todos estos beneficios.
No es solo una suscripción. Es una manera de entender el país.
GD/MU