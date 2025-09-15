Julián Fava en Línea Directa: ¿Puede pensarse una filosofía peronista?

Línea Directa abre un nuevo capítulo con un formato único: un streaming dedicado a una temática inédita en el medio. En esta edición, el filósofo y escritor Julián Fava se suma al espacio para reflexionar sobre una pregunta que atraviesa historia, política e identidad: ¿puede pensarse una filosofía peronista?

Impulsado por el jefe de Redacción de Diario Perfil, Pablo Julián Helman, el encuentro tendrá lugar el jueves 18 de septiembre a las 13 horas.

Un diálogo sobre política y filosofía

El episodio propone analizar si el peronismo puede entenderse no solo como proyecto político, sino también como filosofía política capaz de articular ideas, símbolos, tensiones institucionales e imaginarios sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En un contexto marcado por la desconfianza hacia la democracia liberal y la persistencia de valores populares, Fava planteará si es posible reconocer una coherencia filosófica en el movimiento que trascienda etiquetas y tiempos históricos.

Los protagonistas

Julián Fava : filósofo, escritor y traductor. Docente de Filosofía en la UBA y columnista.

: filósofo, escritor y traductor. Docente de Filosofía en la UBA y columnista. Pablo Helman: jefe de Redacción del Diario Perfil.

Acceso exclusivo para suscriptores

Los primeros 15 minutos del streaming estarán abiertos para todo el público, y luego continuará en exclusiva para quienes eligen estar informados con un periodismo riguroso e independiente.

Con el Plan Digital de Perfil también accedés a:

Perfil.com sin límites

Cursos de Perfil Educación sin cargo

Streaming exclusivo de nuestras charlas sin interrupciones

Beneficios especiales: 2x1 en teatros, adelantos únicos y más

Suscribite en este link con promoción: mi.perfil.com

Revisá tu casilla de correo, recibirás tu invitación personalizada para activar todos estos beneficios.

No es solo una suscripción. Es una manera de entender el país.

GD/MU